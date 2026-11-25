Với đặc thù địa bàn miền núi chia cắt, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán, trình độ tiếp cận thông tin và tiếng phổ thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, tỉnh Lai Châu xác định phát triển hạ tầng số đi đôi với "bản địa hóa" công cụ hỗ trợ thủ tục hành chính là khâu then chốt để đưa chính sách đến gần hơn với cơ sở.

Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn đã phủ sóng 100% đến 20/20 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 38/38 Đảng ủy, UBND xã, phường; hạ tầng số được đầu tư phủ đến 100% thôn, bản; toàn tỉnh đã cấp 23.354 chứng thư số, thiết bị ký số phục vụ hoạt động điều hành và giải quyết công việc cho người dân, tổ chức.

Trên nền tảng hạ tầng đó, Lai Châu đã thử nghiệm có kiểm soát và bước đầu triển khai rộng rãi 4 mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là mô hình Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ.

Tính đến ngày 20/11/2026, ứng dụng này đã được triển khai đồng bộ tại 38/38 xã, phường trên toàn tỉnh, trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn quy trình, thành phần hồ sơ bằng ngôn ngữ phù hợp và xử lý thành công hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Người dân được hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm để nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Diệu.

Cùng với công cụ trợ lý ảo đa ngôn ngữ, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét.

Hiện Lai Châu cung cấp 1.990 thủ tục hành chính trên môi trường số với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 91%. Tại cấp tỉnh, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 90,37%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,41%.

Đặc biệt ở cấp xã - tuyến cơ sở trực tiếp giải quyết các quyền lợi thiết thân về hộ tịch, đất đai, chính sách an sinh cho đồng bào - tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 97,24% và tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp đạt trên 98%.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tiễn triển khai tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và thủ tục thuận lợi nhất cho người dân.

Cụ thể, trong năm 2026, dù tỉnh đã ứng dụng công nghệ chuyển hóa 100% tài liệu giấy phát sinh mới thành dữ liệu điện tử, song tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu trên địa bàn mới đạt 45%, dẫn tới tình trạng ở một số khâu người dân vẫn phải cung cấp lại giấy tờ đã được số hóa.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, một số đơn vị, nhất là ở cấp xã, còn lúng túng trong việc xác định nội dung chi, lập dự án, lồng ghép nguồn lực và thanh quyết toán; tính đến ngày 11/11/2026, cả nguồn vốn Trung ương giao trong năm (trên 423 tỷ đồng) và nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn 2021-2025 chuyển sang (hơn 610 tỷ đồng) đều mới giải ngân đạt khoảng 52% kế hoạch.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh Lai Châu đang tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã theo đúng vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu phân cấp, ủy quyền; đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu số để cắt giảm giấy tờ cho người dân.

Song song đó, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công nghệ cộng đồng tại thôn, bản để trực tiếp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận thức pháp luật và chủ động thụ hưởng các chính sách dân tộc trong giai đoạn mới.