Lai Châu đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, bài bản. Trong đó, xác định rõ nội dung, lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 7/2/2026, xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Theo đó, phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và công tác phối hợp để thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động triển khai với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết.

Cán bộ, đảng viên xã Than Uyên tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: rõ về nội dung, đối tượng, hình thức, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên cập nhật tình hình, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng ủy trực thuộc tỉnh; tổng hợp, xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ. Việc tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết được triển khai đồng bộ, hoàn thành trong quý I/2026. Toàn tỉnh đã tổ chức 468 điểm cầu với 16.421 đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (1 điểm cầu Tỉnh ủy, 48 điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 419 điểm cầu kết nối đến các địa điểm làm việc, nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học).

Sau hội nghị toàn quốc, các cấp ủy đã tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên chưa được học tập trực tiếp thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố; báo cáo viên là các đồng chí đảng ủy viên của tổ chức đảng cấp trên phụ trách chi bộ hoặc bí thư chi bộ. Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết chuyên sâu dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức được quan tâm triển khai thực hiện. Ngày 8/4/2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức kết nối trực tuyến từ Trung ương thu hút sự quan tâm hưởng ứng văn nghệ sĩ, trí thức trong tỉnh. Quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết có nhiều đổi mới, sáng tạo. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai.

Để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, đa dạng hình thức, phát huy hiệu quả hệ thống báo chí, Internet và các nền tảng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư tưởng - văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương thông qua các hướng dẫn tuyên truyền tháng và chuyên đề theo sự kiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền. Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu đã bám sát nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành dung lượng, thời lượng hợp lý, tăng cường tin, bài tuyên truyền. Duy trì thường xuyên chuyên mục “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, tăng cường tin, bài trên báo thường kỳ, điện tử, các chương trình thời sự, bản tin trong nước, điểm báo, trên trang Fanpage, nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo và TikTok, lựa chọn, biên dịch 4 thứ tiếng: Thái, Mông, Dao, Hà Nhì... Việc biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh được chú trọng thông qua Bản tin Thông báo nội bộ; Thông tin chuyên đề; Thông tin phục vụ lãnh đạo định kỳ hằng tháng và các chuyên đề tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh lồng ghép tuyên truyền về nghị quyết. Các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố. Chú trọng phát huy vai trò của các lực lượng, nhất là cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo... và thế mạnh của Internet, các nền tảng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở để tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của nhân dân. Nhận thức và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố; tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội được tăng cường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.