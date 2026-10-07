Lai Châu đổi mới từ nghị quyết đến hành động

Lai Châu đang bước vào một chặng đường phát triển mới với khí thế và quyết tâm mới. (Trong ảnh: Trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu)

Lai Châu, vùng đất biên cương của Tổ quốc, đang bước vào một chặng đường phát triển mới với khí thế và quyết tâm mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Những thành tựu đạt được sau hơn hai thập kỷ chia tách, thành lập; sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự đồng thuận của nhân dân cùng những tiềm năng được phát huy mạnh mẽ đã tạo nền tảng để Lai Châu bước vào nhiệm kỳ mới.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm đầu thực hiện Nghị quyết, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt, đột phá, phát triển nhanh. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Đại hội đề ra.

Điểm mới trong học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết là chuyển từ tư duy “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu, hành động đúng và làm đến cùng”. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, đề án, kế hoạch phù hợp yêu cầu thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 73 nghị quyết, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân kiểm tra quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Sì Lở Lầu.

Trong tổ chức thực hiện, yêu cầu đổi mới cũng được đặt ra với từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị. Theo đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ngay sau Đại hội Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch giai đoạn 2026-2031 và hằng năm; xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện.

Tinh thần điều hành được cụ thể hóa bằng nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; phân công cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những nhiệm vụ chậm tiến độ phải được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục cụ thể.

Cùng với đổi mới phương thức điều hành là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đều đã ban hành 2 nghị quyết về thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy từ tỉnh đến cơ sở.

Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tập trung chỉ đạo, vận hành đồng bộ, thông suốt. Phân cấp, phân quyền góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,77%.

Từ chủ trương chung của tỉnh, các địa phương đã chủ động lựa chọn những nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tại xã Tả Lèng, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đối chiếu với thực tiễn để cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Người dân xã Tả Lèng phát triển mô hình trồng sâm Lai Châu.

Đồng chí Hoàng Văn Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng cho biết, trên cơ sở định hướng của tỉnh và tiềm năng, lợi thế của địa phương, Tả Lèng xác định hai khâu đột phá là phát triển du lịch cộng đồng tại bản Sì Thâu Chải theo hướng đạt tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN; nâng cao, phát triển vùng trồng sâm Lai Châu. Ngoài ra xã còn tập trung phát triển cây ăn quả ôn đới như lê, đào, mận; bảo tồn và phát triển chè cổ thụ; khai thác cảnh quan ruộng bậc thang gắn với du lịch và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại phường Đoàn Kết, việc thực hiện Nghị quyết gắn với ổn định bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đơn vị đã nhanh chóng xây dựng các chương trình hành động, biến chủ trương của Đảng thành những chỉ tiêu cụ thể. Đồng chí Trần Đình Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đoàn Kết cho biết, nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của phường đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Tinh thần quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp được phản ánh qua những kết quả cụ thể. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,62%, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số, đứng thứ 2 khu vực Tây Bắc và thứ 13 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết 9/2026 đạt gần 2.500 tỷ đồng, vượt hơn 6,3% so với cùng kỳ.

Các ngành công nghiệp có lợi thế, nhất là thủy điện, tiếp tục được khai thác hợp lý. Tỉnh đã hoàn thành 8 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy 88,2MW; cấp chủ trương đầu tư cho 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.060MW; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm. Tuyến đường nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai dự kiến hoàn thành trong quý IV; Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối Lào Cai với Lai Châu, đã được triển khai; Dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu đang được gấp rút thực hiện. Giao thông nội vùng, nội tỉnh cũng được quan tâm đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, các vấn đề thiết yếu trong đời sống được quan tâm giải quyết. Tỉnh đã hỗ trợ 1.062 hộ dân được cấp điện, đưa 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện; đồng thời giải quyết vấn đề nước sinh hoạt và kịp thời di dời, sắp xếp, ổn định dân cư tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh đã hoàn thành 99,86% dân số được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí. Trong giáo dục, tỉnh triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 11 xã biên giới, trong đó 5 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Người dân xã Thu Lũm hướng dẫn nhau thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh.

Những kết quả đó cũng được thể hiện trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Các lễ hội được phục dựng, duy trì và phát huy, vừa nâng cao đời sống tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa, vừa thúc đẩy du lịch. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Lai Châu ước đón hơn 1.524.000 lượt khách, đạt gần 95% kế hoạch năm; tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 1.332 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch năm đề ra.

Ở góc nhìn của người dân, những chuyển biến trên đã tạo sự thay đổi rõ rệt trong đời sống thường ngày. Ông Đinh Hữu Thỏa, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Tân Phong, chia sẻ: “Tôi nhận thấy sự thay đổi rõ nét trong công tác lãnh đạo của tỉnh. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả”.

Không chỉ ở những chỉ tiêu tăng trưởng hay các công trình, phần việc cụ thể, đổi mới còn được thể hiện qua cách các địa phương chủ động cụ thể hóa nghị quyết, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm và gắn nhiệm vụ với lợi thế của từng địa bàn. Từ phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng vùng trồng Sâm Lai Châu ở Tả Lèng đến việc ổn định bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở phường Đoàn Kết, tinh thần của Nghị quyết đang được chuyển thành những việc làm cụ thể ở cơ sở.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lai Châu đã triển khai 270 nhiệm vụ, đã hoàn thành 164 nhiệm vụ. Đây là một trong những nội dung tiếp tục cho thấy yêu cầu đổi mới, ứng dụng và tổ chức thực hiện đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có tiến độ và kết quả xác định.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, những kết quả đạt được mới là bước đầu, song đã cho thấy một cách làm ngày càng rõ; từ nghị quyết đến chương trình hành động, từ chương trình hành động đến từng nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, từ đó tạo ra những kết quả có thể đo đếm bằng các chỉ tiêu phát triển, bằng những công trình được triển khai, bằng sự thay đổi trong đời sống nhân dân. Đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp, xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững.