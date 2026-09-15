Lai Châu: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; HĐND, UBND, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các xã: Bình Lư, Pắc Ta, Pu Sam Cáp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 1986/QĐ-UBND, ngày 10/9/2026, điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nhàn – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Quyết định số 1999/QĐ-UBND, ngày 10/9/2026, quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pắc Ta giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1968/QĐ-UBND, ngày 10/9/2026, quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Châu Ngọc – Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 10/9/2026.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng chí đề nghị, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tiếp cận công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Đồng chí cũng đề nghị: các đồng chí được điều động, bổ nhiệm luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất, sâu sát cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo; cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng nắm bắt công việc; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Tư Pháp chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhàn.