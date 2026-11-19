Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mưa vừa, mưa to liên tục trút xuống hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên trong 6 giờ qua (từ 2-8h ngày 19/11). Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Nậm Tăm (Lai Châu) 63,4mm, Mường Tùng và Sông Đà ở Điện Biên lần lượt ghi nhận lượng mưa 79,4mm và 49,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ nay đến đầu giờ chiều 19/11, các tỉnh Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Lai Châu: Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Tủa Sín Chải.

Điện Biên: Chà Tở, Mường Chà, Mường Tùng, Nậm Nèn, P. Mường Lay, Pa Ham, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 19/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngoài ra, không khí lạnh tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến cho khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông từ chiều 19/11 đến đêm 20/11, lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 21/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa tính từ chiều 19/11 đến đêm 21/11 ở các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.