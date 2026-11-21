Tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm

Năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Lai Châu tiếp tục xác định đầu tư công giữ vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế, nhu cầu đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu của Lai Châu rất lớn. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tính đến ngày 15/11/2026, toàn tỉnh giải ngân 3.240,5 tỷ đồng, đạt 69,86% tổng kế hoạch vốn tỉnh triển khai.

Trong đó, một số đơn vị đạt kết quả tích cực như Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài chính tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân 100%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 99,55%. Toàn tỉnh có 32 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Với khoảng 30% kế hoạch vốn chưa được giải ngân tại thời điểm giữa tháng 11, áp lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm rất lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và chủ đầu tư phải có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và bố trí nguồn lực thi công tại một số công trình chưa đáp ứng yêu cầu. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân mà còn tác động tới khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo đánh giá tại cuộc họp ngày 18/11, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Lai Châu đạt 9,62%. Tỉnh đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% trong cả năm. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng, khiến yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư càng trở nên cấp thiết.

Quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Lai Châu tập trung rà soát tiến độ từng công trình, dự án; xác định rõ nguyên nhân chậm triển khai, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, từ đó xây dựng phương án tháo gỡ phù hợp.

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe (ảnh minh họa)

Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những khó khăn lớn tại nhiều dự án. Việc xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tạo sự đồng thuận của người dân có thời điểm kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài tại địa bàn miền núi ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Một số nhà thầu chưa chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư; quá trình hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ dự án còn mất nhiều thời gian.

Theo thông tin về hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành 30 dự án trong năm 2026, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với các công trình quan trọng như hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và những dự án hạ tầng thiết yếu, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện thủ tục, giải quyết khó khăn phát sinh, bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai theo kế hoạch.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân

Tại cuộc họp ngày 18/11, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần tỉnh Lai Châu được khánh thành nhân ngày khai giảng năm học mới

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư trực tiếp chỉ đạo, rà soát, kiểm tra và đôn đốc tiến độ từng dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, các chủ đầu tư phải chú trọng công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương xử lý vướng mắc, không để những khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Để cụ thể hóa yêu cầu, các chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra năng lực thực hiện của nhà thầu, xây dựng tiến độ thi công sát thực tế; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công tác giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình và việc tuân thủ các quy định pháp luật. Không vì áp lực hoàn thành chỉ tiêu mà xem nhẹ công tác quản lý đầu tư xây dựng, nghiệm thu, thanh toán hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn

Trong những tháng cuối năm 2026, tiếp tục đặt quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, việc phát huy trách nhiệm, tính chủ động của các chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện các dự án.

Đặc biệt, các công trình giao thông kết nối vùng, trường học, cơ sở y tế, thủy lợi và hạ tầng phục vụ dân sinh khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

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Trong bối cảnh Lai Châu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% năm 2026 và hướng tới mức tăng trưởng 11% năm 2027, việc phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công càng có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng chủ đầu tư, Lai Châu đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thực hiện các công trình, dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng cao, biên giới.