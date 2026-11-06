Lai Châu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm, quan trọng trên địa bàn
Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác nguồn lực đất đai và thu hút đầu tư, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm, quan trọng; phấn đấu hoàn thành phê duyệt các quy hoạch đủ điều kiện trước ngày 15/11/2026.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-day-nhanh-tien-do-lap-quy-hoach-chi-tiet-cac-khu-vuc-trong-diem-quan-trong-tren-dia-ban-627259