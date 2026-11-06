Lai Châu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm, quan trọng trên địa bàn

Tính đến cuối tháng 10, Gia Lai mới giải ngân 23,41% kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Hơn 432 tỷ đồng chưa giải ngân đặt ra sức ép lớn trong những tháng cuối năm khi nhiều nhiệm vụ vẫn đang triển khai, dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ.