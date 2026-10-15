Lai Châu đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu cho cao tốc

Chiều 15/10, thông tin tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí, ông Đồng Văn Thực, Phó giám đốc Sở Công thương Lai Châu trả lời Báo Xây dựng, sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhà đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục trước khi đưa mỏ vào hoạt động. Các thủ tục gồm lập hồ sơ cấp phép thăm dò, tổ chức thăm dò, thẩm định và phê duyệt trữ lượng, cấp phép khai thác, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện thủ tục đất đai và các điều kiện liên quan đến hoạt động khai thác.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo đại diện Sở Công thương, dù tỉnh đã chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiến độ đưa mỏ vào khai thác còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thăm dò và thực hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Một số mỏ đã đấu giá thành công nhưng nhu cầu vật liệu tại khu vực chưa cấp thiết nên nhà đầu tư chưa đẩy nhanh các bước triển khai. Trong khi đó, tại những khu vực có nhu cầu thực tế, các nhà đầu tư đã tích cực hoàn thiện thủ tục với sự phối hợp của các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương và Sở Tài chính.

Đối với nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đại diện Sở Công thương cho biết, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành rà soát, bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ công trình khi dự án được phê duyệt.

Ông Đồng Văn Thực, Phó giám đốc Sở Công thương Lai Châu trả lời Báo Xây dựng về việc đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu cho cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 21 mỏ được cấp phép thăm dò; một số mỏ đã đưa vào khai thác. Trong quý IV, tỉnh dự kiến tiếp tục tổ chức đấu giá quyền khai thác 19 mỏ cát, 7 mỏ đá và 3 mỏ sét.

Bên cạnh các mỏ đang hoạt động và nguồn mỏ dự kiến đưa ra đấu giá, Lai Châu cũng tính đến phương án tận dụng vật liệu phát sinh từ hoạt động đào đắp trên tuyến, trong đó có đất đào và đá từ quá trình thi công hầm, để phục vụ trực tiếp cho công trình nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và các quy định liên quan.

Theo đại diện Sở Công thương, khu vực tuyến cao tốc còn có nhiều vị trí tiềm năng về khoáng sản có thể tiếp tục được rà soát, đánh giá nhằm bổ sung nguồn cung khi cần thiết.

Để đẩy nhanh việc đưa các mỏ khoáng sản vào khai thác, tỉnh Lai Châu đang hướng tới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đại diện Sở Công thương nhấn mạnh, mục tiêu của tỉnh là bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm và tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đồng thời bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản tuân thủ quy định pháp luật.

Theo báo cáo, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu có tổng chiều dài khoảng 119km, trong đó 49,5km qua địa phận tỉnh Lào Cai và 69,5km qua tỉnh Lai Châu. Đoạn tuyến trên địa bàn Lai Châu đi qua 9 xã, phường gồm Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Tả Lèng và Tân Phong. Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lai Châu. Dự án được định hướng xây dựng quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2031. Nếu được chấp thuận, dự kiến, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2031.