Lai Châu đẩy nhanh cải cách thủ tục đầu tư, xử lý nhà đất dôi dư

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị

Chiều 21.10, ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, chủ trì Hội nghị về lồng ghép thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất và tình hình sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu báo cáo dự thảo hướng dẫn lồng ghép thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất, đồng thời đánh giá kết quả xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Theo dự thảo, quy trình thông thường của một dự án đầu tư điển hình gồm khoảng 19 thủ tục, với tổng thời gian giải quyết tối đa dự kiến 115 ngày làm việc. Việc xây dựng hướng dẫn nhằm kết nối các thủ tục liên quan, xác định rõ trình tự, trách nhiệm của từng cơ quan, hạn chế yêu cầu nhà đầu tư cung cấp lại hồ sơ, tài liệu đã có, qua đó góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Đối với nhà, đất dôi dư, toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp 2.062 cơ sở, trong đó 1.893 cơ sở tiếp tục được sử dụng, 95 cơ sở được điều hòa, sắp xếp và 46 cơ sở chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Tỉnh cũng tiếp nhận 28 cơ sở do các bộ, cơ quan Trung ương chuyển giao.

Tính đến ngày 15.10, trong tổng số 303 cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh đã hoàn thành xử lý 235 cơ sở, còn 68 cơ sở chưa hoàn thành. Trong đó, 4 cơ sở chưa hoàn thành xử lý bước 1 và 64 cơ sở chưa hoàn thành xử lý bước 2. Một số cơ sở đã tổ chức đấu giá, thông báo cho thuê nhiều lần nhưng chưa có tổ chức, cá nhân tham gia; tiến độ xây dựng phương án xử lý tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hướng dẫn theo hướng công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, bao quát đầy đủ quy trình từ khi phát sinh thủ tục đầu tiên đến khi dự án đủ điều kiện khởi công.

Các cơ quan cần chủ động phối hợp, chia sẻ và kế thừa hồ sơ, kết quả đã có; rà soát những công việc có thể triển khai đồng thời để rút ngắn thời gian giải quyết nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Hướng dẫn phải được hoàn thiện, ban hành trước ngày 31.10 và tổ chức tập huấn để triển khai thống nhất.

Đối với nhà, đất dôi dư, đồng chí yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm 68 cơ sở còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp tháo gỡ đối với từng cơ sở.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc trực tiếp với địa phương, đơn vị để xử lý vướng mắc về quy hoạch, đất đai, xác định giá và xử lý tài sản trên đất. Những cơ sở đấu giá, cho thuê nhiều lần không thành cần được đánh giá lại nhu cầu thị trường, hiện trạng tài sản và chi phí quản lý để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý tài sản được giao; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, bàn giao, bảo vệ tài sản, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sử dụng sai mục đích hoặc để tài sản bỏ trống kéo dài, xuống cấp gây thất thoát, lãng phí.

Đối với 76 cơ sở nhà, đất là trụ sở Công an cấp xã dôi dư đang đề nghị Bộ Công an xem xét chuyển giao về địa phương, cần chủ động rà soát hiện trạng, hồ sơ và nhu cầu sử dụng để chuẩn bị phương án quản lý, khai thác sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.