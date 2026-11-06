Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích liên thông trên ứng dụng VNeID

Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 8 căn hộ trong đợt 4, từ ngày 03/12/2026 đến hết ngày 04/1/2027. Giá bán bình quân được công bố là 18,2 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm chi phí bảo trì.