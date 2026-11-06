Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích liên thông trên ứng dụng VNeID
Thực hiện Nghị định số 301/2026/NĐ-CP, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 21/TCTĐA06-CAT, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích liên thông trên ứng dụng VNeID. Qua đó, giúp người dân thực hiện thuận tiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chuyen-doi-so/lai-chau-day-manh-tuyen-truyen-huong-dan-nguoi-dan-su-dung-cac-tien-ich-lien-thong-tren-ung-dung-vneid-1074700