Lai Châu đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn chính sách dân tộc

Theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, xã, phường tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên địa bàn.

Nhờ có các chương trình dự án, bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu được quan tâm chăm sóc sức khỏe.

Chương trình tập trung vào nhiều nhóm nội dung hỗ trợ thiết thực như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, ổn định dân cư; phát triển sản xuất, tạo sinh kế; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa truyền thống, thực hiện bình đẳng giới và nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn thụ hưởng.

Tổng nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 là 289,348 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 33,318 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 256,030 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, tổng số vốn đã giải ngân đạt 17,026 tỷ đồng, gồm 10,521 tỷ đồng vốn đầu tư và 6,505 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Triển khai các chương trình, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo đạt hiệu quả cao, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình triển khai bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự tham gia của người dân trong lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư, hỗ trợ và giám sát thực hiện chính sách.

Cùng với đó, cơ chế quản lý, điều hành được phân cấp rõ ràng, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện. Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi tiến độ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện và giải ngân nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.