Lai Châu đẩy mạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027

Với vai trò là cấp trực tiếp trong quản lý, nắm nguồn và theo dõi công dân, Ban CHQS cấp xã đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Ban công tác Mặt trận các thôn, bản, tổ dân phố khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, phúc tra nguồn thanh niên nam trong độ tuổi từ 18 đến 25 (và đến hết 27 tuổi đối với công dân có trình độ cao đẳng, đại học). Trong thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS để sàng lọc cơ bản về thể lực (chiều cao, cân nặng, vòng ngực), đo huyết áp, khai thác tiền sử bệnh lý bản thân và gia đình, nhằm phát hiện các dị tật, dị dạng hoặc trường hợp rõ ràng không đủ sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên khâu sơ tuyển diễn nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Cán bộ Ban CHQS xã Pa Tần làm thủ tục cho thanh niên tham gia khám sơ tuyển NVQS.

Kết quả, công dân đến khám sơ tuyển theo lệnh gọi, đạt tỷ lệ và yêu cầu đề ra; đồng thời xác minh kỹ về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa của từng thanh niên. Cùng với công tác chuyên môn, chính quyền địa phương và các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên. Qua đó, kịp thời động viên các công dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Hội đồng NVQS xã Sì Lở Lầu tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho công dân đủ điều kiện trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Năm 2027, toàn tỉnh được giao tuyển chọn, gọi 500 công dân thực hiện NVQS và 263 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo kế hoạch, sơ tuyển NVQS thực hiện trong tháng 10/2026; khám tuyển thực hiện trong tháng 11/2026; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân trong tháng 12/2026; xét duyệt tuyển chọn, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 5/2/2027.