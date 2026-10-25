Lai Châu đạt nhiều kết quả trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 của chiến dịch.

Hội nghị do ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, với sự tham dự của Đại tá Mai Văn Tốc, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo các xã, phường.

Trong giai đoạn 1 của chiến dịch, Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 500 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Qua đó, các cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 20 thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Nhân dân cung cấp.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận, khảo sát, xác minh 15 nguồn tin về 37 mộ liệt sĩ tại 12 xã; xác định chính xác danh tính 3 liệt sĩ và vị trí phần mộ tại các xã Pa Tần, Bum Tở và Dào San. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại 5 khu vực trọng điểm, huy động 525 ngày công, đào bới khoảng 500m² với khối lượng đất, đá khoảng 760m³.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Kết quả, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ, gồm một mộ tập thể có 47 hài cốt tại xã Bình Lư và 8 mộ đơn. Trong số các mộ đơn, xác định được danh tính 2 liệt sĩ.

Qua đối chiếu tài liệu lịch sử và hội thảo lấy ý kiến nhân chứng, các cơ quan chức năng xác định các hài cốt trong mộ tập thể tại Bình Lư thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu Tây Bắc.

Tỉnh đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư; an táng 5 hài cốt tại xã Lê Lợi, đồng thời phối hợp bàn giao 2 hài cốt cho cơ quan chức năng các tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trao quyết định xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh cho thân nhân của liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được triển khai tích cực. Lai Châu đã lấy mẫu 152/152 mộ liệt sĩ thuộc diện cần lấy mẫu, đạt 100%; trong đó có 55 mẫu đủ điều kiện, chiếm 36,2%. Đáng chú ý, danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh được xác định bằng phương pháp thực chứng sau 76 năm chưa xác định được danh tính.

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh thu nhận 203/236 mẫu, đạt 86%; cập nhật thông tin 217 thân nhân thuộc 179 liệt sĩ chưa xác định được thông tin về phần mộ.

Những kết quả này góp phần làm sáng tỏ thông tin về liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với người có công.

Các đại biểu cùng thân nhân gia đình đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Hà Văn Sinh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tỉnh Lai Châu quyết tâm cùng các lực lượng thực hiện mục tiêu giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 của chiến dịch.