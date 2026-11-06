Lai Châu công bố quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các xã: Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Hồng Thu, Bình Lư, Tả Lèng; các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện cộng đồng dân cư thuộc phạm vi quy hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Ô Quy Hồ và Quyết định số 2322/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ.

Đồng chí Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công bố quyết định quy hoạch 2 khu du lịch.

Tổng thể khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ.

Theo đó, Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ liên quan đến địa bàn các xã Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Hồng Thu với tổng diện tích 24.907,88 ha (trong đó diện tích thuộc xã Sìn Hồ là 15.969,55ha; xã Hồng Thu 3.366,16 ha; xã Tủa Sin Chải là 5.572,17ha); cụ thể phía Bắc giáp xã Hồng Thu; phía Nam giáp xã Tủa Sín Chải; phía Đông giáp xã Nậm Tăm; phía Tây giáp xã Pa Tần và xã Lê Lợi.

Bản đồ tổng thể khu du lịch Quốc gia Ô Quý Hồ.

Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Ô Quy Hồ với tổng diện tích 8.800ha (trong đó diện tích thuộc xã Bình Lư là 8.275ha và 525ha thuộc xã Tả Lèng) với ranh giới cụ thể liên quan đến địa bàn các xã Bình Lư và Tả Lèng có ranh giới cụ thể phía Bắc giáp dãy Hoàng Liên Sơn, phía Nam giáp xã Bản Bo, phía Đông giáp phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, phía Tây giáp bản Giang Ma, xã Tả Lèng.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi công bố quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Để hiện thực hóa mục tiêu, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện, công khai quy hoạch; tham mưu kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch liên quan, không để xảy ra tình trạng đầu tư, xây dựng tự phát.

Các xã: Sìn Hồ, Hồng Thu, Tủa Sín Chải, Bình Lư và Tả Lèng tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cảnh quan, môi trường; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy hoạch. Các sở, ngành chủ động lồng ghép nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kết nối các điểm du lịch trọng tâm.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, ưu tiên các dự án du lịch đặc trưng, chất lượng cao, có tính liên kết, tránh đầu tư dàn trải, manh mún.

Việc công bố hai đồ án quy hoạch nhằm cung cấp thông tin chính thức, công khai, minh bạch đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân. Đồng thời, tạo cơ sở định hướng thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và bản sắc các dân tộc để phát triển du lịch bền vững.

Việc công bố quy hoạch chung hai khu du lịch quốc gia là cơ sở quan trọng để tỉnh Lai Châu tăng cường quản lý, định hướng phát triển không gian du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.