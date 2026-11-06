Lai Châu công bố quy hoạch chung Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ

Hội nghị công bố quy hoạch chung hai Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ

Chiều 6.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Khu du lịch Quốc gia Ô Quy Hồ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 27.10.2026 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Ô Quy Hồ và Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 27.10.2026 về phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ.

Các đơn vị tư vấn quy hoạch đã trình bày khái quát nội dung hai đồ án, trong đó xác định rõ quy mô, định hướng tổ chức không gian, các sản phẩm du lịch chủ đạo và mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn đến năm 2030 và năm 2050.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu chỉ đạo, định hướng triển khai các đồ án quy hoạch tại Hội nghị

Phát triển Cao nguyên Sìn Hồ thành khu du lịch xanh, bền vững

Theo quy hoạch, Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ có tổng diện tích tự nhiên 24.907,88ha, bao gồm toàn bộ địa phận xã Sìn Hồ và một phần các xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Cao nguyên Sìn Hồ trở thành khu du lịch quốc gia xanh, bền vững, lấy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên, văn hóa cộng đồng, du lịch mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe gắn với Sâm Lai Châu cùng các loại dược liệu bản địa làm hướng phát triển trọng tâm. Đồng thời, duy trì và hoàn thiện đô thị Sìn Hồ đạt tiêu chí đô thị loại III.

Không gian du lịch được tổ chức theo mô hình “Một trung tâm - Bốn phân vùng chức năng - Nhiều điểm đến đặc trưng - Hệ thống liên kết vùng đồng bộ”. Trong đó, bốn phân vùng chức năng gồm: trung tâm động lực; du lịch văn hóa cộng đồng; du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm, tâm linh; du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dược liệu.

Theo dự báo, đến năm 2030, Cao nguyên Sìn Hồ đón khoảng 74.100 lượt khách, quy mô dân số khoảng 22.100 người. Đến năm 2050, lượng khách dự kiến đạt hơn 1 triệu lượt, dân số khoảng 39.600 người.

Quy hoạch Cao nguyên Sìn Hồ định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên, văn hóa cộng đồng và trải nghiệm dược liệu

Ô Quy Hồ hướng tới trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi cao

Đối với Khu du lịch Quốc gia Ô Quy Hồ, quy hoạch có tổng diện tích 8.800ha, bao gồm một phần diện tích xã Bình Lư (8.275ha) và xã Tả Lèng (525ha).

Ô Quy Hồ được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia với các sản phẩm chủ đạo gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi cao, khám phá thiên nhiên, thể thao mạo hiểm và du lịch cộng đồng. Phát triển du lịch gắn chặt với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa bản địa; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí công nhận Khu du lịch Quốc gia trước năm 2045.

Cấu trúc không gian được tổ chức theo mô hình “Một trục - Hai vùng - Ba lớp”. Trong đó, trục động lực chính dọc theo Quốc lộ 4D, gồm Phân vùng I (Vùng cổng trời Ô Quy Hồ) và Phân vùng II (Vùng thung lũng sinh thái Bình Lư). Ba lớp không gian phát triển được định hướng từ dịch vụ ven đường, nghỉ dưỡng sinh thái đến trekking, thể thao mạo hiểm chinh phục các đỉnh núi cao.

Với định hướng này, đến năm 2030, Ô Quy Hồ dự kiến đón khoảng 844.000 lượt khách, quy mô dân số khoảng 11.600 người; đến năm 2050 đạt khoảng 2,98 triệu lượt khách, dân số khoảng 25.000 người.

Ô Quy Hồ được định hướng trở thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi cao và khám phá thiên nhiên

Thu hút đầu tư có trọng tâm, gắn phát triển với bảo tồn cảnh quan

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải nhấn mạnh, Lai Châu sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo dư địa lớn cho phát triển du lịch.

Việc xây dựng, phê duyệt và công bố hai đồ án quy hoạch chung có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát không gian phát triển, thu hút đầu tư mà còn xác lập tầm nhìn dài hạn, định hướng tổ chức không gian, phát triển hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ du lịch đồng bộ, bài bản. Qua đó, từng bước đưa Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ trở thành những điểm đến có thương hiệu, sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tổ chức công khai quy hoạch và tham mưu kế hoạch triển khai cụ thể. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ cắm mốc, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng tự phát. UBND các xã liên quan thực hiện công khai quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cảnh quan trên địa bàn.

Các sở, ngành cần chủ động lồng ghép nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách, ưu tiên các dự án trọng điểm, chất lượng cao, có sức lan tỏa. Tỉnh kiên quyết không phát triển du lịch bằng mọi giá, tránh tình trạng bê tông hóa làm mất đi cảnh quan và bản sắc tự nhiên.

Đặc biệt, việc lựa chọn, thu hút nhà đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng quy hoạch; ưu tiên những dự án tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, có khả năng kết nối và lan tỏa, tránh đầu tư dàn trải, manh mún, thiếu liên kết và hiệu quả.

Với quyết tâm của các cấp, ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Lai Châu kỳ vọng hai đồ án quy hoạch sẽ tạo động lực mới cho phát triển du lịch, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ trở thành Khu du lịch Quốc gia vào năm 2045.