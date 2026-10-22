Lai Châu chuẩn bị xây tuyến cao tốc nối Lào Cai 119km, vốn gần 51.000 tỷ đồng

Chiều 22/10, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan về công tác chuẩn bị triển khai dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Theo phương án đầu tư, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 119km, đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 49,5km và tỉnh Lai Châu khoảng 69,5km, được thiết kế theo quy mô 4 làn xe.

Điểm đầu dự án tại vị trí giao với cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Km196+700), thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Toàn cảnh buổi làm việc về công tác chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, chiều 22/10. (Ảnh: Đinh Đông)

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 50.990 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Đến nay, các công việc liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định nội bộ, trình Thủ tướng và lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương đã được triển khai theo quy định.

Cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, các sở, ngành và địa phương đang rà soát hiện trạng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án để chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Công tác phối hợp giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai cũng được duy trì nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai tuyến cao tốc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến đất đai, nguồn vật liệu xây dựng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối giao thông trong khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương và Hội đồng thẩm định Nhà nước, kịp thời giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định, sớm hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Đáng chú ý, tỉnh Lai Châu sẽ khẩn trương trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án, đồng thời ưu tiên bảo đảm nguồn lực theo cam kết.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua cần khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương đầu tư, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu duy trì phối hợp thường xuyên với Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối Lai Châu với Lào Cai và mạng lưới cao tốc quốc gia, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.