Lai Châu chuẩn bị giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Chiều 23/9, Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) tổ chức phiên họp lần thứ 2, nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư và phương án giải phóng mặt bằng dự án. Ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp

Theo báo cáo, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu có tổng chiều dài khoảng 119km, trong đó 49,5km qua địa phận tỉnh Lào Cai và 69,5km qua tỉnh Lai Châu.

Đoạn tuyến trên địa bàn Lai Châu đi qua 9 xã, phường gồm Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Tả Lèng và Tân Phong. Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lai Châu.

Dự án được định hướng xây dựng quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2031.

Theo phương án nghiên cứu, tổng diện tích đất dự kiến bị chiếm dụng khoảng 944,64ha. Riêng phần diện tích thuộc địa phận tỉnh Lai Châu khoảng 550,38ha, gồm đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất giao thông, thủy lợi và một số loại đất khác.

Dự kiến có khoảng 1.320 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 660 hộ phải tái định cư. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu theo phạm vi đầu tư sau điều chỉnh để phục vụ bước lập dự án đầu tư.

Để chủ động giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chính quyền các xã, phường có tuyến đi qua quản lý từ ngày 30/7/2026.

Các địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng đất đai, tài sản, công trình và nhu cầu tái định cư của người dân. Đối với phần dự án qua Lai Châu, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí khoảng 2.004 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ông Bùi Quang Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ phạm vi thu hồi đất, phương án đầu tư các khu tái định cư, vị trí trạm dừng nghỉ, nguồn vốn và các nội dung liên quan đến quá trình chuẩn bị đầu tư.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường liên kết vùng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định.

Tỉnh Lai Châu được yêu cầu khẩn trương đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối và phương án bố trí phần vốn ngân sách địa phương; đồng thời phối hợp với các xã, phường rà soát chính xác phạm vi thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, công trình, tài sản, số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư.

Các địa phương có tuyến đi qua phải quản lý chặt chẽ mốc, cọc giải phóng mặt bằng, hiện trạng đất đai, tài sản và công trình trong phạm vi dự kiến thu hồi; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục, sẵn sàng triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.