Theo Công văn số 10130/UBND-KTN ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh Lai Châu, từ đêm 18/11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Trong hai ngày 18–19/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hướng dẫn địa phương thực hiện biện pháp bảo vệ cây trồng, phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi; kiểm tra công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Sở Công Thương đôn đốc các chủ đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, theo dõi lượng mưa, lưu lượng nước về hồ và chủ động điều tiết an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị điện lực rà soát hệ thống lưới điện, chuẩn bị lực lượng, vật tư để kịp thời xử lý sự cố.

Người dân cần chủ động đưa gia súc về chuồng để chăm sóc, phòng tránh giá rét.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhất là trường mầm non, tiểu học, trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú, thực hiện các biện pháp giữ ấm, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh; điều chỉnh thời gian học hoặc cho học sinh nghỉ học khi thời tiết bất lợi theo quy định. Ngành Y tế chuẩn bị thuốc, vật tư, trang thiết bị, bố trí lực lượng trực, sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh và hướng dẫn người dân phòng, chống rét, ngăn ngừa ngộ độc khí do sưởi ấm trong phòng kín.

UBND các xã, phường tăng cường thông tin diễn biến thời tiết và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; chú trọng giữ ấm cho người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương. Hướng dẫn hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, không chăn thả gia súc khi rét đậm, rét hại; chủ động bảo vệ cây trồng. Các địa phương đồng thời rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

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