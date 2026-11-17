Người dân chăm sóc đàn vật nuôi ngày giá rét.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 19-21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ dự báo gió mạnh, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với khu vực Trung Bộ, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân. Đồng thời, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Lai Châu, các địa phương được yêu cầu rà soát, triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá; chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, phòng tránh nguy cơ ngộ độc khi sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời chủ động biện pháp bảo vệ vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Danh sách 26 tỉnh, thành phố được yêu cầu chủ động ứng phó gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.