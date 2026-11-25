Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa Đông năm nay sẽ có nhiều đợt không khí lạnh. Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 02/2027 có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, kèm theo sương muối và băng giá, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế thiệt hại trong sản xuất, ngày 19/11/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10245/UBND-KTN về việc tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và chuẩn bị các điều kiện sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2026-2027.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến thời tiết, dịch bệnh và tình hình sản xuất; kịp thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ cây trồng, dự trữ thức ăn, phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tập trung tại các xã vùng cao và địa bàn có nguy cơ thiệt hại lớn.

Đối với sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương về khung thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật làm đất, gieo trồng và chăm sóc cây trồng; theo dõi tiến độ chuẩn bị, kịp thời hướng dẫn điều chỉnh lịch gieo trồng khi thời tiết bất lợi. Các địa phương được yêu cầu triển khai cây trồng vụ đông, tổng hợp tiến độ và kết quả cụ thể báo cáo UBND tỉnh vào các ngày cuối tuần. Cùng với đó, rà soát nguồn nước, thống nhất lịch cấp nước theo từng vùng sản xuất; kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo thẩm quyền.

Sở Công Thương theo dõi nguồn cung, giá cả lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và hàng thiết yếu; phối hợp với địa phương, doanh nghiệp phân phối chuẩn bị phương án cung ứng cho vùng cao, vùng xa khi rét kéo dài hoặc giao thông bị gián đoạn. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu kịp thời cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá, chú trọng thông tin về thời điểm, phạm vi ảnh hưởng và khu vực có nguy cơ cao.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu tăng cường cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo; phổ biến các biện pháp phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Ưu tiên khung giờ, hình thức truyền thông phù hợp với người dân vùng cao; giới thiệu các mô hình dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại và bảo vệ cây trồng trong những đợt rét.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, kịp thời thông báo đến các thôn, bản, tổ dân phố và hướng dẫn người dân triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất. Trong đó, kiểm tra diện tích cây trồng đang sản xuất, nhất là mạ, lúa và rau màu; hướng dẫn người dân che chắn, giữ ấm, bảo vệ cây trồng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Đối với chăn nuôi, các địa phương hướng dẫn người dân thu gom, dự trữ rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc; chủ động dự trữ thức ăn, nước uống, che chắn và giữ ấm chuồng trại. Khi xảy ra rét đậm, rét hại, không chăn thả gia súc; có phương án di chuyển đàn vật nuôi đến nơi tránh rét khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường giám sát dịch bệnh, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm khác.

Các xã, phường phải rà soát thôn, bản, khu vực chăn nuôi có nguy cơ thiệt hại do rét, nhất là nơi còn tập quán thả rông gia súc; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn kiểm tra việc che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn và đôn đốc các hộ khắc phục thiếu sót. Đối với cơ sở nuôi thủy sản, hướng dẫn che chắn ao nuôi, duy trì ổn định môi trường nước và điều chỉnh chế độ cho ăn phù hợp với diễn biến thời tiết.

Về sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027, các địa phương rà soát kế hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng, giống và khung thời vụ phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước từng địa bàn; chủ động chuẩn bị giống, vật tư, tổ chức làm đất, gieo cấy theo hướng dẫn chuyên môn. Đặc biệt, không gieo cấy lúa khi nhiệt độ trung bình ngày đêm dưới 15°C. Phát triển rau màu và các loại cây trồng vụ đông tại vùng có điều kiện phù hợp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện cụ thể về địa điểm, quy mô, sản phẩm và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường vào các ngày cuối tuần.

Bên cạnh đó, các địa phương kiểm tra, duy tu công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý, khơi thông kênh mương, bố trí lịch cấp nước phù hợp với tiến độ làm đất, gieo cấy; rà soát nhu cầu giống, vật tư để chủ động khôi phục sản xuất khi có thiệt hại. Việc tái đàn vật nuôi phải phù hợp với khả năng cung ứng thức ăn và điều kiện phòng, chống dịch bệnh, chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn sinh học.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai trên địa bàn. Khi phát sinh thiệt hại, phải tổ chức xác minh, thống kê và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trường hợp rét đậm, rét hại kéo dài hoặc xảy ra thiệt hại, các sở, ngành và địa phương phải báo cáo ngay diễn biến, thiệt hại ban đầu, biện pháp đã triển khai và nhu cầu hỗ trợ về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kịp thời xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.