Lai Châu chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu ngành Giáo dục, ngành Y tế và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, bảo đảm vệ sinh trường lớp, đồng thời phối hợp phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-chu-dong-phong-chong-benh-tay-chan-mieng-tai-cac-co-so-giao-duc-914788