Lai Châu cắt giảm mạnh thời gian chuẩn bị dự án đầu tư

Kết nối các thủ tục thành một quy trình phối hợp xuyên suốt

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lồng ghép việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phương thức giải quyết thủ tục hành chính thay đổi từ xử lý tuần tự từng thủ tục riêng lẻ sang phối hợp, lồng ghép các thủ tục trong một quy trình chung, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án.

Đây là nỗ lực đáng chú ý của Lai Châu trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là đối với các dự án có sử dụng đất vốn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan quản lý và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân kiểm tra địa điểm dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, ngày 24/10/2026. Ảnh: Đinh Lan

Thực tế, quá trình chuẩn bị một dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất thường liên quan đến nhiều thủ tục thuộc các lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, rừng, xây dựng và nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, cách thức giải quyết trước đây chủ yếu được thực hiện theo trình tự riêng lẻ, thủ tục sau chỉ bắt đầu khi thủ tục trước hoàn thành. Nếu thiếu sự chuẩn bị và phối hợp từ sớm, quá trình này dễ kéo dài, khiến nhà đầu tư phải đi lại nhiều lần, đồng thời phát sinh thời gian chờ đợi.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Lai Châu đã rà soát các quy định pháp luật, đối chiếu quy trình giải quyết thực tế để xác định những thủ tục độc lập, những thủ tục có thể thực hiện đồng thời và những thủ tục phụ thuộc. Trên cơ sở đó, tỉnh xây dựng hướng dẫn mới theo hướng kết nối các thủ tục hiện có thành một quy trình phối hợp xuyên suốt vòng đời chuẩn bị dự án.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Lai Châu, quy định tại Quyết định số 2370 của UBND tỉnh có 5 điểm mới quan trọng. Trước hết, chuyển từ cách xử lý từng thủ tục riêng lẻ sang quản lý tiến độ tổng thể của dự án. Tiếp đó, trao quyền lựa chọn cho nhà đầu tư trong việc thực hiện theo trình tự thủ tục đã công bố hoặc lựa chọn lồng ghép toàn bộ hay một phần các thủ tục.

Đối với dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, các bộ hồ sơ có thể được nộp đồng thời một lần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Việc lựa chọn phương thức này là quyền của nhà đầu tư, không phải yêu cầu bắt buộc.

Một điểm mới khác là phân biệt rõ thủ tục độc lập và thủ tục phụ thuộc để có phương thức tiếp nhận, xử lý phù hợp. Với thủ tục độc lập, nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay. Đối với thủ tục phụ thuộc chưa đủ điều kiện tiếp nhận, bộ phận chuyên môn vẫn phải chủ động nghiên cứu, rà soát trước; khi có kết quả làm căn cứ thì tiếp nhận, xử lý ngay, hạn chế thời gian chờ đợi do chưa có sự chuẩn bị từ phía cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, nguyên tắc kế thừa và chia sẻ kết quả giải quyết hồ sơ được xác lập rõ hơn. Theo đó, cơ quan hoàn thành thủ tục có trách nhiệm chuyển kết quả cho cơ quan liên quan; cơ quan tiếp nhận phải cập nhật, sử dụng kết quả này để giải quyết bước tiếp theo, không yêu cầu nhà đầu tư nộp lại những tài liệu đã được chuyển giao hợp lệ.

Cùng với đó, tiến độ giải quyết thủ tục được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả thực thi công vụ. Các cơ quan phải xây dựng quy trình nội bộ, phân công rõ đầu mối, người xử lý và thời gian thực hiện từng khâu. Kết quả triển khai là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ liên quan.

Với quy trình dự án điển hình gồm khoảng 19 thủ tục, việc lồng ghép được kỳ vọng tạo ra thay đổi đáng kể về thời gian chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian không đồng nghĩa với cắt giảm điều kiện pháp lý, giản lược trách nhiệm thẩm định hay hợp thức hóa hồ sơ chưa bảo đảm. Các yêu cầu về quy hoạch, đất đai, môi trường, rừng, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và những điều kiện chuyên ngành vẫn phải được xem xét đầy đủ, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Đưa cam kết cải thiện môi trường đầu tư vào thực tiễn

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải, Quyết định số 2370/QĐ-UBND được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Các đơn vị ra quân tại lễ khởi công hầm đường bộ Hoàng Liên - dự án hạ tầng kết nối huyết mạch giữa Lai Châu và Lào Cai. Ảnh: Đức Bình

Để cơ chế mới phát huy hiệu quả, ông Hà Trọng Hải yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm, đầu mối và thời gian xử lý; không để hồ sơ chậm trễ do chuyển sai địa chỉ, chờ đợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn cần thống nhất quy trình tiếp nhận, số hóa, phân luồng, luân chuyển hồ sơ, theo dõi tiến độ và trả kết quả. Đối với hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu, việc hướng dẫn bổ sung phải được thực hiện một lần, đầy đủ, cụ thể, nêu rõ căn cứ và nội dung cần hoàn thiện.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện, tổng hợp và tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động cung cấp thông tin, phối hợp và chuyển giao kết quả, bảo đảm chuỗi thủ tục của dự án được vận hành liên tục, thông suốt.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Giang Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Lai Châu cho rằng, để quy trình mới thực sự phát huy hiệu quả cần có sự phối hợp nhịp nhàng từ cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư.

Theo ông, cả ba bên: cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần thực hiện đúng, đủ trách nhiệm và bảo đảm chất lượng chuyên môn thì mới có thể đạt mục tiêu rút ngắn thời gian mà vẫn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Trong đó, chủ đầu tư giữ vai trò hạt nhân, cần bảo đảm đầy đủ nguồn lực để vận hành hiệu quả quy trình mới.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, tỉnh Lai Châu sẽ thiết lập đường dây nóng để lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ảnh: Đinh Lan

Đánh giá về sự đổi mới này, ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu khẳng định, việc triển khai Quyết định số 2370/QĐ-UBND là bước cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đây cũng là cam kết của tỉnh Lai Châu trong việc bảo đảm tính nhất quán, công khai, minh bạch, đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, tỉnh sẽ thiết lập đường dây nóng để lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm hướng dẫn được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Về phía doanh nghiệp, nhà đầu tư cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chuẩn bị hồ sơ trung thực, đầy đủ, thực hiện đúng các cam kết và tiến độ triển khai dự án.

Theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đối với một dự án điển hình, thời gian xử lý toàn bộ quy trình từ khi phát sinh thủ tục đầu tiên đến khi đủ điều kiện khởi công có thể giảm từ khoảng 455 ngày làm việc xuống tối đa khoảng 115 ngày làm việc nếu nhà đầu tư lựa chọn áp dụng cơ chế lồng ghép và nộp đồng thời các bộ hồ sơ.