Lai Châu cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị tại xã Sin Suối Hồ

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Văn (trú tại thôn Xa Vệ, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa), thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị cung cấp thông tin về nơi hy sinh của liệt sĩ. Trên cơ sở thông tin do gia đình cung cấp, Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, đối chiếu với các tài liệu liên quan. Qua quá trình xác minh, các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ thực tiễn để triển khai công tác cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, quê tại Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa (nay là thôn Xa Vệ, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa), thuộc Đại đội 513, hy sinh ngày 9-9-1954 khi đang làm nhiệm vụ tại bản Dền Sung, huyện Phong Thổ (nay là bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu).

Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng di chuyển hài cốt liệt sĩ về Bệnh xá 40, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu.

Quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, khoa học, đúng trình tự, thủ tục; chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị.

Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.