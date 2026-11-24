Quá trình thu thập, xác minh thông tin từ các nhân chứng cao tuổi là bà Lù Thị Giót (sinh năm 1932), ông Lò Văn Oan (sinh năm 1940) và ông Phùng Văn On (sinh năm 1960), Tổ công tác của Bộ CHQS tỉnh ghi nhận thông tin về phần mộ liệt sĩ Tòng Văn Yến, nhập ngũ năm 1954, quê quán xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (nay là xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, xã Nậm Sỏ và thân nhân liệt sĩ thống nhất phương án cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Theo các nhân chứng, năm 1954, trong quá trình rút quân qua suối Nậm Sỏ khu vực cầu treo tỉnh lộ 133B vào bản Nà Ui, đồng chí Tòng Văn Yến vướng phải mìn, hy sinh và được đồng đội an táng trên phần đất của gia đình ông Lò Văn Oan, bản Nà Ui. Tổ xác minh thông tin của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu và xã Nậm Sỏ đã trực tiếp làm việc với Chi bộ, Ban quản lý bản Nà Ui cùng các nhân chứng; đồng thời tiến hành khảo sát thực địa. Kết quả đã ghi nhận nhiều thông tin quan trọng về phần mộ liệt sĩ trên.

Các lực lượng tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Quá trình khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, trang nghiêm, tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của nhà nước, quân đội, làm các thủ tục bàn giao cho Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và gia đình tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt si tại địa phương.

Lãnh đạo xã Nậm Sỏ, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng các lực lượng di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu, các lực lượng cùng gia đình thắp hương tri ân liệt sĩ.

Việt đẩy mạnh xác minh, tìm kiếm thông tin và tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ là hành động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, trách nhiệm, tình cảm và sự biết ơn vô hạn của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc…