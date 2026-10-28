Lai Châu cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tiễu phỉ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Lai Châu thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Nhận được đề nghị của thân nhân liệt sĩ là ông Nguyễn Quốc Văn (trú tại thôn Xa Vệ, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi xác minh thông tin, Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã có đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn để tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, quê tại Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa (nay là thôn Xa Vệ, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa), thuộc Đại đội 513, hy sinh ngày 9/9/1954 khi đang làm nhiệm vụ tiễu phỉ tại bản Dền Xung, huyện Phong Thổ.

Lực lượng cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ về Bệnh xá 40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.

Quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, khoa học, đúng trình tự, thủ tục; chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị. Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.