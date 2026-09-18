Lai Châu: Cảnh báo người dân trước nguy cơ sập bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

Công an tỉnh Lai Châu thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Thời gian qua, Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu nhận được thông báo từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về một số công dân Lai Châu tại Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar nhập cảnh trái phép và bị tạm giữ chờ trao trả về nước.

Qua nắm bắt thông tin, một số trường hợp tự phát xuất cảnh để tìm việc làm hoặc nghe theo lời dụ dỗ với những hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Không ít người được mời chào xuất cảnh trong thời gian ngắn qua đường mòn, lối mở, không cần giấy tờ hoặc thủ tục hợp pháp.

Thực tế cho thấy, việc xuất cảnh trái phép có thể đẩy người dân vào những tình huống nguy hiểm. Một số công dân bị đánh đập, khống chế và buộc phải nộp số tiền lớn cho các tổ chức lừa đảo mới được trả tự do. Khi gặp sự cố, việc xác minh thông tin, tiếp cận và hỗ trợ công dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ ghi nhận một số trường hợp gia đình có công dân gặp tai nạn, bị bắt hoặc tử vong ở nước ngoài còn lúng túng trong việc liên hệ cơ quan chức năng. Do chưa nắm rõ quy trình xử lý, một số gia đình phải trực tiếp đến Sở Ngoại vụ để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục.

Trước tình hình trên, Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mời đi làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập cao bất thường. Người dân cần thận trọng với những lời mời xuất cảnh ngắn ngày qua đường mòn, lối mở hoặc không cần giấy tờ.

Khi nhận được thông tin có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh xác minh, chủ động thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn. Tuyệt đối không tự ý xuất cảnh trái phép, không tin theo lời dụ dỗ và không đưa tiền cho các đối tượng với lời hứa “giải cứu” hoặc đưa công dân về nước.

Trong trường hợp công dân Lai Châu ở nước ngoài gặp tai nạn, bị bắt hoặc tử vong, gia đình cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn thủ tục bảo hộ công dân. Khi cần hỗ trợ, có thể liên hệ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân Bộ Ngoại giao theo các số: +84 4 62 844 844; +84 981 84 84 84; +84 965 411 118; email: baohocongdan@gmail.com.

Đầu mối hỗ trợ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu là bà Nguyễn Thị Nhung, số điện thoại 0977.755.109.

Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền đến người dân, nhất là tại cơ sở, giúp chủ động nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn dụ dỗ xuất cảnh trái phép.

Đồng thời, khi có công dân gặp nạn ở nước ngoài, các cơ quan chức năng cần kịp thời phối hợp, hướng dẫn gia đình tiếp cận đúng đầu mối hỗ trợ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.