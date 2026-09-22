Lai Châu bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài thể thao phong trào

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 24.9 tại xã Tân Uyên

Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu; đại diện lãnh đạo UBND các xã Tả Lèng, Mường Than, Tân Uyên, Pắc Ta; các phòng, đơn vị liên quan và học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức thi đấu và nghiệp vụ trọng tài đối với 7 môn thể thao gồm: Đẩy gậy, Tù Lu, Kéo co, Bắn nỏ, Tung còn, Pickleball và Bóng chuyền hơi.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng dành thời gian để học viên trao đổi, thực hành và xử lý các tình huống nghiệp vụ thường gặp trong quá trình tổ chức thi đấu. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác thể thao ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngày càng đa dạng tại địa phương.

Thông qua chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu hướng tới xây dựng đội ngũ trọng tài có kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ phù hợp, tạo nền tảng để các địa phương tổ chức các giải thể thao, hội thi, ngày hội thể thao ở cơ sở bảo đảm đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 24.9 tại xã Tân Uyên.