Lai Châu: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm

Theo hồ sơ, Lò Văn Lập bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ truy nã theo Quyết định số 07 ngày 22/12/2011 về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc và liên tục thay đổi nơi ở, nơi làm việc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong thời gian lẩn trốn, Lập di chuyển qua nhiều địa phương, từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Quảng Tây, làm nhiều công việc khác nhau để che giấu tung tích. Việc đối tượng ở nước ngoài trong thời gian dài, đồng thời có nhiều thay đổi về đặc điểm nhận dạng, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lò Văn Lập. Ảnh: CACC

Mặc dù lực lượng Công an nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi đối tượng trở về đầu thú, Lập vẫn tiếp tục lẩn trốn. Công an tỉnh Lai Châu duy trì công tác xác minh, rà soát thông tin và phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức truy bắt.

Ngày 26/10/2026, khi nắm được thông tin Lò Văn Lập nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị triển khai phương án, bắt giữ đối tượng.

Việc bắt giữ Lò Văn Lập khép lại 15 năm lẩn trốn kể từ khi có quyết định truy nã. Hiện, đối tượng được bàn giao để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.