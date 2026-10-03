Lai Châu bắt 2 đối tượng mua bán 20 bánh heroin

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng các thành viên đại diện Ban Chuyên án.

Trước đó, từ cuối tháng 7/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập Chuyên án mang bí số 0926V để đấu tranh, triệt phá.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 13/9, tại đoạn đường tuần tra cách mốc biên giới 61 khoảng 600m, thuộc địa phận bản Pô Tô, xã Phong Thổ, lực lượng Ban Chuyên án gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Công an các xã Phong Thổ, Pa Tần phá thành công Chuyên án 0926V.

Hai đối tượng bị bắt quả tang là Giàng A Vả, sinh năm 1982 và Giàng A Chía, sinh năm 1985, cùng trú tại bản Pho, xã Pa Tần. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, tổng khối lượng 7.012g, cùng 2 xe mô-tô và 3 điện thoại di động.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi biểu dương, khen thưởng.

Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương và chúc mừng chiến công của các lực lượng tham gia phá án.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình đấu tranh chuyên án được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng yêu cầu pháp luật và nghiệp vụ, bảo đảm an toàn cho lực lượng, đối tượng và nhân dân. Kết quả phá án góp phần kịp thời ngăn chặn nguồn ma túy vào nội địa, tạo sức răn đe đối với tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra, truy tố đúng pháp luật; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét nguồn cung cấp, các đối tượng tiêu thụ và những mắt xích liên quan, triệt phá tận gốc đường dây. Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm cao điểm phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.