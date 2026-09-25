Lai Châu an táng hài cốt 5 liệt sĩ thanh niên xung phong

Các đại biểu di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến khu vực an táng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh xương máu của các liệt sĩ. Sự hy sinh đã tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của dân tộc, là bản hùng ca bất tử cho các thế hệ hôm nay ghi nhớ, gìn giữ và noi theo.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt các liệt sĩ.

Ngay sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo cùng lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức di quan, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lai Châu nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Trước đó, hài cốt 5 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đội 34 và Đội 40, làm nhiệm vụ tại công trường 111 trên tuyến giao thông từ thị xã Lai Châu cũ đến cửa khẩu Ma Lù Thàng trong kháng chiến chống Pháp đã anh dũng hy sinh.

Các lực lượng thanh niên, vũ trang và nhân dân thắp hương tri ân Anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tích cực xác minh thông tin từ các nhân chứng, các cựu chiến binh và quần chúng nhân dân. Hài cốt của các liệt sĩ được tìm thấy trên đồi thuộc bản Pa Tần 1, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.

Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức cất bốc, bảo quản hài cốt; đồng thời các lực lượng chuyên trách thực hiện việc lấy mẫu, niêm phong, đánh mã số và biên bản giao nhận chuyển về Viện Pháp y Quân đội theo đúng quy định.