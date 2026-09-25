Lai Châu an táng 5 hài cốt liệt sĩ thanh niên xung phong

Dự buổi lễ có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang địa phương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Lê Lợi.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh di chuyển hài cốt liệt sĩ từ bệnh xá Bộ CHQS tỉnh ra xe chuyên dụng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong xã Lê Lợi - nơi an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vững - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh xương máu của các liệt sĩ. Sự hy sinh đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của dân tộc, là bản hùng ca bất tử để các thế hệ hôm nay ghi nhớ, gìn giữ và noi theo. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Lê Lợi nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” - một chiến dịch có quy mô lớn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo cùng lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức di quan, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lai Châu nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Đồng chí lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nghi thức di quan, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, 5 hài cốt liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đội 34 và Đội 40, làm nhiệm vụ tại Công trường 111 trên tuyến giao thông từ thị xã Lai Châu cũ đến cửa khẩu Ma Lù Thàng trong kháng chiến chống Pháp đã anh dũng hy sinh.

... thực hiện các bước chôn cất hài cốt liệt sĩ.

... thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong, xã Lê Lợi.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tích cực xác minh thông tin từ các nhân chứng, cựu chiến binh và quần chúng nhân dân. Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy trên quả đồi thuộc bản Pa Tần 1, xã Pa Tần. Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh, các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức cất bốc, bảo quản hài cốt tại Bộ CHQS tỉnh; đồng thời, các lực lượng chuyên trách thực hiện việc lấy mẫu, niêm phong hài cốt, đánh mã số và lập biên bản giao nhận chặt chẽ để chuyển về Viện Pháp y Quân đội theo đúng quy trình, quy định.

Lực lượng thanh niên và nhân dân thắp hương tri ân Anh hùng liệt sĩ.