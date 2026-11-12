Lài Cai: Gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu năm 2026

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tham dự chương trình có bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Trần Phùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai; Đại tá Trịnh Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; cùng lãnh đạo Ban Giám đốc và các phòng chức năng; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Chủ tịch Hội, cùng các vị trong Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội.

Hòa thượng Thích Thanh Điện tham dự

Về phía GHPGVN tham dự chương trình có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Thượng toạ Thích Thanh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, chư Tăng Ni Ban Đại diện Phật giáo liên phường xã, các tự viện; cùng các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu đại diện cho đồng bào Công giáo và Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, tại tỉnh Lào Cai, đồng bào có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng. Thời gian qua, với uy tín, trách nhiệm và tầm ảnh hưởng của mình, nhiều vị chức sắc, chức việc đã tích cực vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những đóng góp thiết thực này đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu phát biểu khai mạc

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giữa lực lượng công an với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh do Thượng tá Nhâm Xuân Chiến, Trưởng phòng An ninh nội địa trình bày; đồng thời nghe Đại tá Trần Đức Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh, đại diện Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai, giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, hoạt động của Hội; định hướng phối hợp với Công an tỉnh và các tổ chức tôn giáo trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Minh Huy đã nhấn mạnh Lào Cai là vùng đất biên cương phía Bắc, nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của đồng bào các dân tộc và tôn giáo. Trong chặng đường qua, Phật giáo Lào Cai luôn kiên định phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đồng hành cùng chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Trị sự tỉnh đã đẩy mạnh công tác hoằng pháp đến vùng sâu, vùng xa, thực hiện công tác an sinh xã hội đạt giá trị gần trăm tỷ đồng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tọa Thích Minh Huy phát biểu

Thay mặt chư tôn đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử, Thượng tọa Thích Minh Huy đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và mong rằng lực lượng công an tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động tôn giáo hợp pháp, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tập quán đồng bào các dân tộc. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng sẽ tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử đoàn kết, sát cánh cùng lực lượng công an và các tôn giáo xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp, bình yên và phát triển bền vững.

Trong phần thảo luận, hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an đối với đồng bào có đạo, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong thời gian tới.

Tặng quà lưu niệm

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao các phần quà lưu niệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh đến các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo nhằm tri ân và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trịnh Khắc Cường biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Cựu Công an Nhân dân và các tổ chức tôn giáo trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Trịnh Khắc Cường phát biểu bế mạc

Chương trình gặp mặt đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tiêu biểu năm 2026 khép lại trong không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển phát triển bền vững trong thời gian tới.