Lại bắt tại trận cơ sở giao mì sợi có chứa hàn the cho khách

Qua thời gian theo dõi, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phát hiện một cơ sở làm mì sợi có trộn hàn the.

Ngày 28-3, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phát hiện ông Dương Minh Hùng (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đang giao mì sợi cho người có nhu cầu, người bán hàng tại các chợ trên địa bàn.

Khi lực lượng tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất mì Thanh Tâm do ông Hùng làm chủ ở phường Bùi Hữu Nghĩa, trinh sát đã phát hiện gần 150 ký mì sợi thành phẩm.

Số mì sợi chứa hàn the bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua test nhanh, số mì sợi này đều có chứa hàn the. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ tại cơ sở 2 can nhựa chứa nước có pha hàn the để sản xuất mì sợi.

Đội Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản vi phạm và thu giữ toàn bộ số mì trên để xử lý.

Ca Linh