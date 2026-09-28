Lãi bán niên tăng mạnh, Intresco (ITC) vẫn bị HoSE gọi tên vì chậm công bố thông tin

Lợi nhuận tăng vọt và sự chậm trễ trong nghĩa vụ công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành văn bản nhắc nhở Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà về việc chậm trễ trong công tác báo cáo và công bố thông tin định kỳ. Theo hồ sơ ghi nhận, vào ngày 28/8/2026, cơ quan quản lý đã tiếp nhận Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên đã qua soát xét năm 2026 bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, phải đến gần một tháng sau, tức ngày 25/9/2026, HoSE mới nhận được văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Sự việc này vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Quy định nêu rõ các tổ chức niêm yết cổ phiếu hoặc công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời nộp giải trình nguyên nhân khi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ.

Trước sự chậm trễ trên, HoSE đã chính thức nhắc nhở và yêu cầu Intresco phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo nội dung giải trình được Intresco nộp bổ sung, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức hơn 57,4 tỷ đồng. Con số này tăng gần 41,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ này xuất phát từ việc doanh thu bán hàng được đẩy mạnh, đi kèm với các khoản thu nhập khác gia tăng đột biến trong kỳ kế toán.

Thu gần trăm tỷ đồng từ cổ đông và dấu ấn trên thị trường địa ốc

Bên cạnh vấn đề công bố thông tin, Intresco cũng vừa hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn. Kết thúc đợt phát hành ngày 8/9/2026, doanh nghiệp đã phân phối thành công hơn 5,75 triệu cổ phiếu cho 4.264 cổ đông hiện hữu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:6. Tỷ lệ này tương đương việc cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 6 cổ phần mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025. Dự kiến, lượng cổ phiếu phát hành thêm này sẽ chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán trong tháng 10/2026.

Sau khi hoàn tất đợt trả cổ tức, tính đến ngày 15/9/2026, tổng quy mô vốn cổ phần của Intresco đạt hơn 102 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là gần 101,7 triệu đơn vị, phần còn lại 440.360 đơn vị là cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ.

Cùng thời gian, Intresco cũng thực hiện đợt chào bán hơn 9,9 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 5/8/2026 đến ngày 26/8/2026. Khép lại đợt chào bán, công ty phân phối được gần 9,76 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu dư (gần 175.000 đơn vị) do cổ đông không mua hết đã được công ty tiếp tục phân phối cho hai nhà đầu tư cá nhân là Lê Quang Hải và Nguyễn Quốc Hùng trong hai ngày 22 và 23/9/2026. Tổng cộng, Intresco thu về hơn 99,3 tỷ đồng từ đợt huy động vốn này.

Về lịch sử hoạt động, Intresco tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước Đầu tư Kinh doanh nhà trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2/2000 và chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần từ tháng 1/2001. Trên thị trường bất động sản, Intresco được biết đến là chủ đầu tư của hàng loạt dự án quy mô lớn tại TP.HCM như Khu phức hợp Terra Royal, Chung cư An Cư, Cao ốc Thịnh Vượng và Khu nhà ở thương mại dịch vụ Sabinco.