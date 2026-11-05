Lãi 9 tháng vượt kế hoạch, Phân bón Cà Mau nâng mục tiêu lên gần 2.200 tỷ đồng

Ảnh minh họa: Phân bón Cà Mau

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã: DCM) ngày 5/11 công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Doanh nghiệp nâng mục tiêu doanh thu hợp nhất từ 17.615 tỷ đồng lên 18.926 tỷ đồng, tăng hơn 7%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng từ 1.320 tỷ đồng lên 2.419 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 83%; lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ 1.182 tỷ đồng lên 2.168 tỷ đồng.

Đối với công ty mẹ, Phân bón Cà Mau nâng kế hoạch doanh thu từ 16.117 tỷ đồng lên 17.528 tỷ đồng, tăng 8,8%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 2.408 tỷ đồng và 2.158 tỷ đồng, cao hơn khoảng 84% so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với các chỉ tiêu tài chính, công ty cũng điều chỉnh mục tiêu sản xuất urê quy đổi từ 926.000 tấn lên 950.000 tấn, tăng gần 3%. Sản lượng kinh doanh nhóm sản phẩm gốc urê được nâng từ 891.000 tấn lên 908.000 tấn, tăng khoảng 2%.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp giảm kế hoạch kinh doanh phân bón tự doanh từ 395.000 tấn xuống 310.000 tấn, tương ứng giảm hơn 21%. Sản lượng sản xuất và kinh doanh CO2 thực phẩm cùng được điều chỉnh từ 3.700 tấn xuống 900 tấn, giảm khoảng 76%.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của công ty mẹ tăng từ 734 tỷ đồng lên 958 tỷ đồng, bổ sung 224 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Toàn bộ phần tăng thêm đến từ vốn chủ sở hữu, đưa nguồn vốn này lên 503 tỷ đồng. Vốn vay và các nguồn khác giữ nguyên ở mức 455 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn trên cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm

Việc điều chỉnh kế hoạch được công bố trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng của Phân bón Cà Mau đã vượt các mục tiêu lợi nhuận mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 5.741,5 tỷ đồng, tăng 92,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, ở mức 99,1%, lên 4.642,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của Phân bón Cà Mau đạt 1.098,7 tỷ đồng, tăng 67,3% YoY. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ gần 22% trong quý 3/2025 xuống còn 19,1%.

Hoạt động tài chính tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh khi doanh thu giảm 56,3% YoY, còn 56,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tăng lên 144,4 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay đạt 37,4 tỷ đồng, gần gấp đôi quý 3/2025.

Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính vì vậy chuyển từ dương khoảng 100,6 tỷ đồng sang âm 88,2 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng 32,2%, lên 358,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43,5%, lên 154,1 tỷ đồng.

Sau các khoản chi phí, Phân bón Cà Mau đạt lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 là 501,4 tỷ đồng, tăng 32,4% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 432,3 tỷ đồng, tăng 31,8% YoY.

Trong văn bản giải trình, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 104 tỷ đồng chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận gộp. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trước giảm trừ tăng gần 94%, tương ứng tăng hơn 2.903 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Phân bón Cà Mau đạt doanh thu thuần 17.734 tỷ đồng, tăng 42,6% YoY. Giá vốn tăng 36,7%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng 63,4%, lên 4.545,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 22,4% lên 25,6%.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng tại doanh nghiệp đạt 2.562,9 tỷ đồng, tăng 49% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 49,6% YoY. So với kế hoạch năm sau điều chỉnh, doanh nghiệp đã vượt khoảng 5,9% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phân bón Cà Mau đạt 19.860,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm gần 83%, đạt 16.453,4 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và tương đương tiền đạt 3.470,5 tỷ đồng, tăng 35%; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.555,6 tỷ đồng, tăng 11,1%. Tổng giá trị hai khoản mục là 8.026,1 tỷ đồng, tương đương 40,4% tổng tài sản. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Ngoài ra, Phân bón Cà Mau có 2.219,9 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn bị phong tỏa để bảo đảm các khoản vay, tăng 117,5% so với đầu năm. Doanh nghiệp trình bày khoản tiền này tại tài sản ngắn hạn khác, tách khỏi tiền và tương đương tiền.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu DCM giảm 600 đồng, tương ứng 1,82% so với phiên trước, xuống 32.400 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,32 triệu cổ phiếu, với giá trị 43,25 tỉ đồng. Nhịp giảm này xuất hiện sau hai phiên tăng liên tiếp, khi DCM lần lượt tăng 1,4% ngày 3/11 và 1,07% ngày 4/11, đưa thị giá từ 32.200 đồng lên 33.000 đồng/cổ phiếu.