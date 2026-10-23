Lãi 9 tháng vượt gần 100% kế hoạch, một công ty thủy điện chốt ngày trả cổ tức

Ảnh minh họa: HNA.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HoSE: HNA) ngày 22/10 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/1/2027 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 20/1/2027.

Với tỷ lệ 16%, tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu, ước tính HNA phải chi khoảng 376 tỷ đồng để hoàn tất đợt chia cổ tức này.

Thông tin chia cổ tức được công bố ngay sau khi doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Cụ thể, HNA ghi nhận doanh thu thuần đạt 322 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Theo giải trình của công ty, đà giảm của doanh thu chủ yếu do sản lượng điện trong kỳ thấp hơn 25% so với quý 3/2025, đạt 295 triệu kWh.

Giá vốn hàng bán giảm 2% YoY, nhưng chưa đủ bù đắp mức giảm doanh thu. Lợi nhuận gộp theo đó đạt 223 tỷ đồng, giảm 17% YoY; biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 73% của quý 3/2025 xuống 69%.

Hoạt động tài chính trong kỳ trở thành điểm sáng khi mang về 17 tỷ đồng doanh thu, gấp gần 4 lần so với con số 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi. Ngược chiều, chi phí tài chính giảm 14% YoY, xuống gần 6 tỷ đồng, phần lớn là chi phí đi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 22% YoY, còn 7 tỷ đồng.

Khép lại quý 3, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 200 tỷ đồng, giảm 18% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HNA vẫn đạt kết quả thuận lợi nhờ nửa đầu năm tích cực. Doanh thu thuần của công ty đạt 766 tỷ đồng, tăng 3% YoY; lãi sau thuế đạt 409 tỷ đồng, tăng 8% YoY.

So với mục tiêu lãi sau thuế 206 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 24/4, công ty đã vượt 99% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Tiền và tiền gửi vượt 1.100 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HNA đạt 4.333 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh 68% YoY lên hơn 1.477 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi đạt hơn 1.108 tỷ đồng, tăng 61% YoY.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 96% YoY lên mức 333 tỷ đồng, hầu hết là khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn điện lực EVN.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty ở mức 834 tỷ đồng, tăng 66% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận lên tới 356 tỷ đồng, gấp 89 lần con số 4 tỷ đồng ở đầu năm.

Trái lại, khoản vay và nợ thuê tài chính giảm 13% YoY, xuống còn 347 tỷ đồng, trong đó toàn bộ nợ vay dài hạn gần 307 tỷ đồng là khoản vay tại Vietcombank với lãi suất 6,4%/năm, phục vụ thương vụ đầu tư mua Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn từ cuối năm 2024.

Thủy điện Hủa Na xây dựng tại Nghệ An là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power). Doanh nghiệp được thành lập năm 2007 với hai cổ đông sáng lập là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) với ngành nghề kinh doanh chính hiện nay là đầu tư, sản xuất, mua bán điện năng và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành điện. Địa chỉ công ty được đặt tại số 7, đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.