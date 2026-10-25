Lãi 9 tháng gần gấp đôi kế hoạch cả năm, Thủy điện Hủa Na (HNA) chốt ngày trả cổ tức

Dự kiến chi khoảng 376 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Thủy điện Hủa Na (mã ck: HNA) ngày 22/10 vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Theo đó, ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông là vào ngày 05/01/2027.

Theo HNA, tỷ lệ thực hiện là 16%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 1.600 đồng. Với 235 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 376 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện dự kiến là vào ngày 20/1/2027.

Công ty mẹ là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã ck: POW) hiện đang nắm giữ 80,72% vốn điều lệ, qua đó, doanh nghiệp ước tính sẽ nhận về 304 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức sắp tới.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 408 tỷ đồng

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Theo đó, trong quý III/2026, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu thuần đạt 321,5 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ giảm khoảng 3%, khiến lợi nhuận gộp giảm 17,4%, xuống còn gần 223 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 17 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ 9,3 tỷ đồng xuống 7 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, HNA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 199,8 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 18,6% so với mức 245,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HNA ghi nhận doanh thu thuần đạt 766,3 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 408,9 tỷ đồng, tăng 7,9%. Năm 2026, HNA đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 205,8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 200% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thủy điện Hủa Na đạt khoảng 4.333,2 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 303 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 804,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 362,8 tỷ đồng hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng 95%, lên 333 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HNA tại cuối quý III đạt 834,1 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản cổ tức chờ thanh toán. Trong khi đó, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp giảm 13% xuống còn 348 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chỉ gần 41 tỷ đồng.