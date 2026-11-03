Lãi 543 tỷ, dòng tiền kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng âm 227 tỷ

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) ghi nhận doanh thu 2.781,68 tỷ đồng, tăng 741,17 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá vốn ở mức 2.587,61 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 194,07 tỷ đồng, trong khi quý III/2025 doanh nghiệp lỗ gộp 1,01 tỷ đồng.

Văn bản giải trình số 6277/NĐHP-TCKT ngày 19/10/2026 nêu nguyên nhân chính là sản lượng điện thương phẩm tăng 267,7 triệu kWh và giá hợp đồng thanh toán điện tăng theo giá than. Quý III, công ty lãi sau thuế 35,49 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 15,05 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu 8.862,36 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 710,23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 543,73 tỷ đồng. Cùng kỳ 2025, ba chỉ tiêu tương ứng ở mức 7.669,74 tỷ đồng, 438,19 tỷ đồng và 392,74 tỷ đồng.

Dây chuyền phát điện chạy trên nền tài sản đã khấu hao gần hết

Với nhà máy nhiệt điện than, hệ thống điều khiển tự động, thiết bị đo lường, cảm biến giám sát lò hơi và phần mềm quản lý vận hành tạo nên phần lõi công nghệ. Chính các hệ thống đó quyết định hiệu suất đốt than, mức tiêu hao nhiên liệu và độ ổn định khi phát điện lên lưới quốc gia.

Thuyết minh tài sản cố định của Nhiệt điện Hải Phòng cho thấy nhóm máy móc, thiết bị đã đi gần hết vòng đời khấu hao trên sổ sách. Tính đến 30/9/2026, tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình đạt 22.241,94 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 19.844,98 tỷ đồng, giá trị còn lại 2.396,96 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 của Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận chi phí khác tăng lên 115,93 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Riêng nhóm máy móc, thiết bị có nguyên giá 11.014,90 tỷ đồng nhưng giá trị còn lại chỉ 576,15 tỷ đồng. Tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng doanh nghiệp vẫn đang sử dụng có nguyên giá 11.642,74 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa tổng nguyên giá.

Nhóm thiết bị, dụng cụ quản lý có nguyên giá 237,82 tỷ đồng, giá trị còn lại khoảng 768 triệu đồng và không phát sinh mua mới trong 9 tháng. Ở mảng phần mềm và dữ liệu, nguyên giá phần mềm máy tính đạt 14,42 tỷ đồng, công ty mua thêm 756 triệu đồng từ đầu năm, giá trị còn lại sau khấu hao còn 1,82 tỷ đồng.

Tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng có nguyên giá 11,19 tỷ đồng. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nguồn dành cho nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ, giảm từ 4,37 tỷ đồng đầu năm xuống 4,17 tỷ đồng cuối quý III.

Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định 9 tháng là 37,24 tỷ đồng, trong khi chi phí khấu hao trong kỳ lên 349,80 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ đạt 48,22 tỷ đồng, phần lớn thuộc hạng mục sửa chữa với 33,79 tỷ đồng.

Lợi nhuận đi lên, dòng tiền kinh doanh âm hơn 227 tỷ đồng

Kết quả quý III chịu tác động từ chi phí khác 115,93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 1,38 tỷ đồng. Văn bản giải trình cho biết 114,56 tỷ đồng tăng thêm đến từ việc ghi nhận bù giá than và lãi chậm trả của hợp đồng số 7217/HĐCC-NHĐP ngày 9/12/2021.

Doanh nghiệp ghi nhận khoản chi theo bản án phúc thẩm số 47/2026/KDTM-PT ngày 29/9/2026 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Khoản lãi chậm trả công ty hạch toán vào chi phí cho thấy dấu hiệu chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với đối tác cung ứng nhiên liệu đầu vào.

Thuyết minh tài sản cố định hữu hình cho thấy máy móc, thiết bị của Nhiệt điện Hải Phòng còn giá trị 576,15 tỷ đồng, trong khi tài sản đã khấu hao hết vẫn sử dụng có nguyên giá 11.642,74 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Cũng trong quý III, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ở mức 36,97 tỷ đồng. Văn bản do ông Lê Anh Tân, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc, ký nêu: “thuế suất thuế TNDN từ năm 2026 là 20% (năm 2025 là 10%) do hết thời giảm thuế theo ưu đãi đầu tư”.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 227,76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2025 dương 909,84 tỷ đồng. Hai biến động lớn nhất là khoản phải thu tăng 726,12 tỷ đồng và các khoản phải trả giảm 354,37 tỷ đồng.

Phải thu khách hàng ngắn hạn cuối quý III lên 2.501,93 tỷ đồng, từ mức 1.674,68 tỷ đồng đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 774,57 tỷ đồng xuống 439,78 tỷ đồng, đưa tiền và tương đương tiền cuối kỳ lên 1.121,63 tỷ đồng.

Đối chiếu bảng cân đối với phần thuyết minh, một số chỉ tiêu cuối kỳ chưa khớp nhau. Phải trả ngắn hạn khác trên bảng là 116,56 tỷ đồng, thuyết minh ghi 1,74 tỷ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn lần lượt là 885,72 tỷ đồng và 691,37 tỷ đồng, hàng tồn kho là 745,56 tỷ đồng và 822,45 tỷ đồng.

Cổ tức, lợi nhuận phải trả tăng từ 1,29 tỷ đồng đầu năm lên 151,21 tỷ đồng, trong khi tiền chi trả cổ tức 9 tháng ở mức 82,76 triệu đồng.

Riêng quý III, khoản chi theo bản án hợp đồng than lên 114,56 tỷ đồng, gấp hơn ba lần tiền mua sắm tài sản cố định cả 9 tháng là 37,24 tỷ đồng. Các con số nằm trong báo cáo của doanh nghiệp vận hành hai nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2, với tổng tài sản 7.623,93 tỷ đồng và vốn góp chủ sở hữu 5.000 tỷ đồng.