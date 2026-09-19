Lady Gaga đặt tên cho con gái đầu lòng, hé lộ ẩn ý đặc biệt

Theo giấy khai sinh độc quyền được chuyên trang TMZ và tạp chí People tiếp cận, em bé của Lady Gaga và chồng là một bé gái, có tên đầy đủ là Rose Bean Polansky. Bé chào đời vào ngày 9/6 vừa qua tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles.

Cặp đôi vẫn giữ kín thông tin này trong suốt nhiều tháng và chỉ mới xuất hiện công khai cùng con vào giữa tháng 9. Đại diện của Lady Gaga và Michael Polansky đến nay chưa lên tiếng xác nhận chính thức về tên hay giới tính của em bé.

Lady Gaga xuất hiện cùng con vào tháng 9.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng, cái tên Rose được lấy cảm hứng từ ca khúc La Vie en Rose của huyền thoại nhạc Pháp Édith Piaf, bản nhạc mà Lady Gaga từng thể hiện trong bộ phim A Star Is Born năm 2018. Ca khúc này có ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ trong nhiều năm qua, đến mức cô đã xăm một bông hồng lớn dọc theo sống lưng, kèm theo dòng chữ “la vie en rose”.

Trong khi đó, tên đệm Bean của bé được cho là để tưởng nhớ Carl Bean, cố ca sĩ kiêm nhà hoạt động xã hội. Ca khúc I Was Born This Way do ông phát hành năm 1977 chính là nguồn cảm hứng trực tiếp thôi thúc Lady Gaga viết nên bản hit Born This Way vào năm 2011. Nữ ca sĩ nhiều lần công khai nhắc đến ảnh hưởng của Carl Bean khi chia sẻ về nguồn gốc ra đời ca khúc này.

Lady Gaga từng chia sẻ rằng bản hit “Born This Way” được truyền cảm hứng từ ca khúc của cố ca sĩ Carl Bean.

Theo People, một người thân cận với Lady Gaga tiết lộ rằng cô “rất hạnh phúc” và việc trở thành một người mẹ luôn là điều “vô cùng quan trọng” với cô. Nguồn tin cho biết thêm rằng nữ ca sĩ đã sẵn sàng “chậm lại” sau khi kết thúc tour diễn Mayhem Ball hồi tháng 4.

Hiện tại cô đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên con, tránh xa sự chú ý của công chúng. Michael Polansky cũng được mô tả là “rất giỏi chăm con”, và cả hai đang cùng nhau học cách làm cha mẹ.

Lady Gaga từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm mẹ trong suốt nhiều năm qua. Trong một video trên kênh NikkieTutorials năm 2019, cô từng chia sẻ kế hoạch 10 năm của mình bao gồm việc sinh con.

Đến tháng 3 năm 2025, trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, nữ ca sĩ cho biết, cô đã sẵn sàng làm mẹ sau một thời gian dài do dự, đồng thời khẳng định mong muốn con cái của mình sau này sẽ có không gian tự do để phát triển bản sắc riêng, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ.

Đến tháng 11 năm 2025, trong cuộc trò chuyện với tờ Rolling Stone, cô một lần nữa nhấn mạnh rằng “làm mẹ là điều tôi mong muốn nhất”, đồng thời khen ngợi Polansky sẽ là “một người cha tuyệt vời”.