Lady Gaga đã đón con gái đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ?

Lady Gaga và vị hôn phu Michael Polansky được cho là đã trở thành cha mẹ sau khi chào đón con gái đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ.

Theo TMZ ngày 18/9, nữ ca sĩ và Michael Polansky đã đón con gái có tên Rose Bean thông qua một người mang thai hộ. Hiện chưa có thêm thông tin về hành trình mang thai hộ của Lady Gaga. Đại diện nữ ca sĩ cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six.

Lady Gaga và vị hôn phu Michael Polansky bên con gái đầu lòng cách đây chưa lâu.

TMZ đồng thời tiết lộ giới tính và tên của em bé, gần một tuần sau khi Page Six đưa tin Lady Gaga đã lên chức mẹ. Theo nguồn tin, bé Rose Bean chào đời vào lúc 23 giờ 19 phút ngày 9/6 tại Los Angeles.

Hôm 15/9, một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng hành trình trở thành mẹ của Lady Gaga, được cho là bắt đầu từ năm 2024, trải qua không ít khó khăn do những vấn đề về sức khỏe. “Đã có những khoảnh khắc vui sướng tột độ và cũng có những lúc tuyệt vọng. Điều đó thực sự rất buồn. Đây là một hành trình đầy gian nan cả về thể chất lẫn cảm xúc để đi đến cái kết hạnh phúc này”, nguồn tin chia sẻ.

Theo người này, Lady Gaga từng phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng ở vùng hông cùng nhiều vấn đề thể chất khác, bên cạnh áp lực mà cơ thể cô phải chịu trong quá trình biểu diễn.

Lady Gaga từng phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng ở vùng hông cùng nhiều vấn đề thể chất khác.

Lady Gaga từng nhiều lần chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Nữ ca sĩ từng trải qua một chấn thương nghiêm trọng ở hông, phải phẫu thuật, đồng thời cho biết cô sống chung với chứng đau xơ cơ, một tình trạng mãn tính có thể gây đau đớn lan tỏa và mệt mỏi.

Trong bộ phim tài liệu Gaga: Five Foot Two của Netflix năm 2017, Lady Gaga từng nói về việc phải chịu đựng những cơn đau khi biểu diễn: “Khi cảm nhận được adrenaline từ âm nhạc và người hâm mộ, tôi vẫn có thể tiếp tục. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đau”.

Dù thông tin về em bé đã được truyền thông đăng tải, Lady Gaga và Michael Polansky vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Chuyện tình của Lady Gaga và Michael Polansky bắt đầu vào cuối năm 2019. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2020 và đính hôn sau đó 4 năm. Tháng 10/2025, Lady Gaga từng hé lộ mong muốn xây dựng gia đình khi trò chuyện với Stephen Colbert. “Điều tôi thực sự muốn là trở thành một người mẹ. Tôi hy vọng đó sẽ là vai diễn tiếp theo của mình”, cô chia sẻ.

Chuyện tình của Lady Gaga và Michael Polansky bắt đầu vào cuối năm 2019.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Good Morning America, Lady Gaga tự nhận mình là một cô gái của gia đình và khẳng định mong muốn kết hôn, có con hơn bất cứ điều gì. Nữ ca sĩ cũng từng nói với The New York Times rằng cô đã vượt qua những lo lắng trước đây về chuyện sinh con và bắt đầu cảm thấy hào hứng với việc trở thành mẹ. Hiện Lady Gaga vẫn chưa có chia sẻ công khai nào về sự xuất hiện của con gái đầu lòng.