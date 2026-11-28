Nghệ thuật vượt qua rào cản ngôn ngữ

"Tôi cảm thấy Hồ Nguyệt Cô là một nhân vật rất đặc biệt, càng tìm hiểu càng thấy thương và đồng cảm. Có những phân đoạn tôi thực sự bị cuốn vào cảm xúc của nhân vật, nhất là khi phải thể hiện những giằng xé giữa tình yêu, niềm tin và mất mát", diễn viên Bùi Hoàng Mai, đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô 1 trong vở kịch nói "Lady Fox", chia sẻ.

Nguyệt Cô 1 do Bùi Hoàng Mai diễn xuất; Nguyệt Cô 2 do Sofia Piovesan Ospitia diễn xuất.

Cũng hóa thân vào nhân vật Hồ Nguyệt Cô nhưng đến từ một nền văn hóa khác, diễn viên Sofia Piovesan Ospitia (vai Hồ Nguyệt Cô 2) lại có những trải nghiệm đặc biệt khi lần đầu tiếp cận sâu hơn với nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.

"Trước khi tham gia dự án này, tôi chưa biết nhiều về sân khấu truyền thống Việt Nam, vì vậy 'Lady Fox' thực sự là một khám phá tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất ấn tượng với cách cảm xúc được thể hiện qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, ngay cả khi không cần lời thoại", Sofia Piovesan Ospitia chia sẻ.

Những cảm xúc mà hai diễn viên tìm thấy trong hành trình hóa thân vào nhân vật cũng chính là điều được truyền đến khán giả trong đêm diễn tối 27/11.

Khán phòng kín chỗ, nhiều khán giả chấp nhận đứng suốt nhiều giờ để theo dõi trọn vẹn vở diễn. Những tràng vỗ tay vang lên qua từng hồi diễn, tiếng cười bật lên trước những màn tung hứng, "thả miếng" hài duyên dáng của các diễn viên. Một tích tuồng cổ tưởng chừng có khoảng cách với công chúng trẻ lại tạo nên sức hấp dẫn bởi chính cách kể chuyện mới mẻ, sinh động và giàu cảm xúc.

Điều thú vị ở "Lady Fox" là khán giả trong nước và quốc tế được cùng thưởng thức một tác phẩm với hai ngôn ngữ Anh - Việt, hai dàn diễn viên Việt Nam - Australia đồng diễn trên sân khấu.

Một đoạn trích diễn xuất của 2 diễn viên nữ chính Việt - Úc vai Nguyệt Cô: Bùi Hoàng Mai và Sofia Piovesan Ospitia.

Thay vì tạo cảm giác trùng lặp trong diễn xuất hay đứt gãy trong mạch cảm xúc bởi sự chuyển đổi ngôn ngữ, hai dàn diễn viên có sự phối hợp nhuần nhuyễn, hòa quyện trong lời thoại, hình thể, tiết tấu và hành động kịch.

Tiếng cười, những giằng xé nội tâm, nỗi đau và bi kịch của nhân vật được chuyển tải không chỉ bằng lời thoại mà còn bằng thứ ngôn ngữ chung của nghệ thuật biểu diễn. Sự khác biệt về ngôn ngữ, nền tảng văn hóa vì thế không trở thành rào cản mà góp phần làm phong phú thêm diện mạo của tác phẩm.

Kịch được dàn dựng với sự tham gia của giảng viên, sinh viên Khoa Sân khấu (Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội) và Khoa Nghệ thuật (Đại học Wollongong, Australia), dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS.NSƯT Bùi Như Lai, đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền, "Lady Fox" là một thử nghiệm trong việc chuyển hóa chất liệu sân khấu truyền thống bằng ngôn ngữ kịch nói và biểu diễn đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên Khoa Sân khấu thực hiện biểu diễn một vở kịch nói chuyển thể từ tích tuồng cổ "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo".

Một diện mạo mới cho tích tuồng cổ Việt Nam

Khi được hỏi vì sao không lựa chọn hình thức biểu diễn bằng tiếng Việt kết hợp với bản dịch tiếng Anh như cách chuyển tải thường thấy ở một số vở diễn, đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền cho biết, chị mong muốn tác phẩm hướng tới những người trẻ hiện đại.

Lựa chọn hai dàn diễn viên cùng hiện diện trên sân khấu, sử dụng song song hai ngôn ngữ là một trong những điểm đáng chú ý trong tư duy dàn dựng của "Lady Fox". Thay vì phục dựng nguyên dạng tác phẩm truyền thống, ê kíp tìm cách đưa tinh thần và những giá trị cốt lõi của tích tuồng cổ vào một hình thức biểu đạt khác, gần hơn với cảm quan nghệ thuật của khán giả hôm nay.

4 diễn viên chính Hồ Nguyệt Cô và Tiết Giao (Tiết Giao 1 do Phùng Minh Tú diễn xuất, Tiết Giao 2 do Koby Hill diễn xuất).

"Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" vốn là một tích tuồng giàu màu sắc huyền thoại, chứa đựng những xung đột về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Trong cách tiếp cận của "Lady Fox", hình tượng viên ngọc được tu luyện qua hàng nghìn năm không đơn thuần là vật báu mang màu sắc kỳ ảo mà còn là biểu tượng của niềm tin, những giá trị quý giá được tích lũy và tôi luyện qua thời gian.

Bi kịch của Hồ Nguyệt Cô còn gợi mở những suy ngẫm về hành trình hoàn thiện bản thân, gìn giữ những giá trị tốt đẹp, về sự lựa chọn và những điều con người phải đánh đổi trong cuộc đời. Điểm đáng ghi nhận trong cách dàn dựng của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền là không chỉ khai thác chất liệu truyền thống ở nội dung câu chuyện mà còn đưa những đặc trưng của nghệ thuật tuồng vào chính ngôn ngữ biểu diễn.

Không gian, thời gian sân khấu được tổ chức theo hướng ước lệ, chắt lọc và giàu tính biểu tượng. Cảnh trí không nhằm tái hiện hiện thực một cách cụ thể mà mở ra khoảng không cho trí tưởng tượng của người xem, đồng thời tạo điều kiện để diễn viên biểu đạt những chuyển biến trong tâm lý nhân vật.

Hai nam diễn viên chính Việt - Úc đóng vai Tiết Giao (Tiết Giao 1 do Phùng Minh Tú diễn xuất, Tiết Giao 2 do Koby Hill diễn xuất).

Tiếng trống, tiếng kèn, những đường nét vũ đạo, động tác hình thể của sân khấu truyền thống được kết hợp với diễn xuất tâm lý và hành động kịch của sân khấu hiện đại. Ở đó, vũ đạo không còn đơn thuần là yếu tố minh họa hay điểm xuyết cho câu chuyện. Mỗi chuyển động của cơ thể, mỗi nhịp điệu đều có thể trở thành phương tiện kể chuyện, diễn đạt những tầng cảm xúc mà lời thoại đôi khi không thể chuyển tải hết.

Sự gặp gỡ giữa tính ước lệ của tuồng và phương pháp biểu đạt của kịch nói hiện đại đã mang đến cho tích truyện cổ một diện mạo khác mà không đánh mất tinh thần nghệ thuật cội nguồn.

Để di sản sống trong cảm quan của người trẻ

Với những diễn viên trẻ tham gia "Lady Fox", quá trình tập luyện không chỉ là hành trình xây dựng nhân vật mà còn là cơ hội khám phá, đối thoại với những giá trị của nghệ thuật sân khấu cổ truyền. "Với tôi, 'Lady Fox' không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ và thử thách bản thân với một cách biểu đạt mới", Bùi Hoàng Mai bày tỏ.

Trong khi đó, với Sofia Piovesan Ospitia, sự khác biệt về nền tảng nghệ thuật lại trở thành động lực để khám phá những khả năng biểu đạt mới. "Đôi khi các buổi tập khá thử thách, nhưng tôi thực sự thích thú khi được học hỏi một điều mới mẻ, khác với nền tảng nghệ thuật của mình. Tôi rất háo hức được đưa câu chuyện Việt Nam này lên sân khấu và chia sẻ với khán giả", nữ diễn viên chia sẻ.

Từ sự đồng cảm của một diễn viên Việt Nam với nhân vật trong tích tuồng dân tộc đến niềm thích thú khám phá của một diễn viên Australia, "Lady Fox" cho thấy những giá trị của nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có khả năng đối thoại với những nền văn hóa khác khi tìm được ngôn ngữ biểu đạt phù hợp.

Trong câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị sân khấu truyền thống, việc làm thế nào để người trẻ chủ động tìm đến, thưởng thức và sáng tạo trên nền tảng di sản luôn là một vấn đề đáng suy ngẫm. "Lady Fox" mang đến một cách tiếp cận đáng ghi nhận: Không nhất thiết phải kể một câu chuyện mới, mà có thể kể lại câu chuyện xưa bằng một tư duy nghệ thuật mới.

Bốn diễn viên chính của vở kịch "Lady Fox".