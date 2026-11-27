Đạo diễn, Thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền cùng chuyên gia nghệ thuật Australia và ê-kíp sáng tạo vở diễn “LADY FOX”

“Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” là tích tuồng cổ giàu màu sắc huyền thoại, chứa đựng những xung đột về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Khi được chuyển thể sang kịch nói, câu chuyện quen thuộc được tiếp cận từ góc nhìn mới, tập trung khai thác tâm lý, nội tâm nhân vật và những vấn đề có ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Poster vở kịch nói “LADY FOX”, chuyển thể từ tích tuồng cổ Việt Nam “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”

Điểm đáng chú ý của dự án là sự phối hợp giữa giảng viên, sinh viên Khoa Sân khấu – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Khoa Nghệ thuật – Đại học Wollongong (Australia).

Quá trình làm việc chung tạo điều kiện để các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp cận phương pháp dàn dựng, biểu diễn trong môi trường đào tạo quốc tế.

Cảnh trong vở kịch nói “LADY FOX”, kết hợp chất liệu sân khấu truyền thống với ngôn ngữ biểu diễn đương đại

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn, Thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền cùng ê-kíp sáng tạo, vở diễn được xây dựng qua nhiều công đoạn, từ nghiên cứu tích truyện, phát triển hệ thống nhân vật đến lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và tổ chức không gian sân khấu.

Quá trình chuyển thể đặt ra yêu cầu vừa giữ được tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc, vừa tạo dựng hình thức thể hiện phù hợp với đặc trưng kịch nói.

Cảnh trong vở kịch nói “LADY FOX”, kết hợp chất liệu sân khấu truyền thống với ngôn ngữ biểu diễn đương đại

Đây cũng là lần đầu tiên Khoa Sân khấu thực hiện một vở kịch nói chuyển thể từ tích tuồng cổ “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”. Đối với công tác đào tạo, dự án mang ý nghĩa thực tiễn khi sinh viên được trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo một sản phẩm nghệ thuật, từ nghiên cứu, xây dựng nhân vật đến tập luyện và biểu diễn.

Qua đó, kiến thức chuyên môn được vận dụng vào thực tiễn, giúp người học tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp, hiểu sâu hơn về giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống cũng như khả năng phát triển chất liệu ấy trong đời sống hôm nay.

Cảnh trong vở kịch nói “LADY FOX”, kết hợp chất liệu sân khấu truyền thống với ngôn ngữ biểu diễn đương đại

Theo kế hoạch, vở kịch nói “LADY FOX” sẽ được biểu diễn lúc 20h ngày 27.11, tại Nhà hát Tài năng trẻ – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Tiếp đó, vở diễn dự kiến được giới thiệu tại Wollongong, Australia vào lúc 20h các ngày 10 và 11.12.2026.

Cảnh trong vở kịch nói “LADY FOX”, kết hợp chất liệu sân khấu truyền thống với ngôn ngữ biểu diễn đương đại

Việc đưa tác phẩm phát triển từ tích tuồng cổ Việt Nam đến với khán giả Australia góp phần mở rộng cơ hội giới thiệu văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam thông qua hình thức biểu diễn đương đại.

Đồng thời, dự án cho thấy vai trò của hợp tác quốc tế trong đào tạo nghệ thuật, khi kiến thức chuyên môn được gắn với thực hành sáng tạo, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, những giá trị của sân khấu truyền thống có thêm cơ hội được khám phá, kế thừa và phát triển trong đời sống nghệ thuật hôm nay.