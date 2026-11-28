Vở kịch nói “LADY FOX” được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS.NSƯT Bùi Như Lai, đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền, hướng tới sự kết hợp giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống và ngôn ngữ biểu đạt của kịch nói hiện đại.

Đây là lần đầu tiên Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thực hiện biểu diễn một vở kịch nói chuyển thể từ tích tuồng cổ “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”. Dự án không chỉ mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác chất liệu nghệ thuật truyền thống mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trong đào tạo và sáng tạo nghệ thuật giữa Việt Nam và Australia.

Đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền, chuyên gia nghệ thuật Australia và ekip

Khai thác giá trị truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật đương đại

“Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” là một tích tuồng cổ giàu màu sắc huyền thoại, chứa đựng những xung đột về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Không chỉ kể câu chuyện về một nhân vật mang thân phận kỳ ảo, tác phẩm còn gợi mở những suy ngẫm về giá trị, sự lựa chọn và những điều con người phải đánh đổi trong cuộc sống. Việc lựa chọn tích tuồng cổ này xuất phát từ mong muốn tìm kiếm chất liệu nghệ thuật truyền thống có chiều sâu tư tưởng, đồng thời có khả năng đối thoại với đời sống đương đại.

Trong cách tiếp cận của ''LADY FOX'', hình tượng viên ngọc được tu luyện qua hàng nghìn năm không đơn thuần là vật báu mang màu sắc kỳ ảo mà còn là biểu tượng của niềm tin, những giá trị quý giá được tích lũy và tôi luyện qua thời gian. Thông qua câu chuyện của nhân vật Hồ Nguyệt Cô, vở diễn gợi mở những suy ngẫm về hành trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và đối diện với những lựa chọn trong cuộc sống.

Thông qua ngôn ngữ dàn dựng, đạo diễn hướng tới một hình thức sân khấu vừa gìn giữ tinh thần nghệ thuật cội nguồn, vừa tạo nên diện mạo mới, phù hợp với cảm quan của khán giả trẻ.

Thay vì phục dựng nguyên dạng tác phẩm truyền thống, ê-kíp sáng tạo lựa chọn khai thác tinh thần và những giá trị cốt lõi của tích truyện trong một hình thức biểu đạt mới. Chất liệu tuồng cổ không chỉ được kế thừa ở nội dung câu chuyện mà còn hiện diện trong ngôn ngữ dàn dựng và phương thức biểu diễn. Không gian và thời gian sân khấu được tổ chức theo hướng ước lệ, chắt lọc, giàu tính biểu tượng. Cảnh trí được xây dựng linh hoạt, không nhằm tái hiện hiện thực một cách cụ thể mà mở ra không gian tưởng tượng, phù hợp với diễn biến tâm lý và cảm xúc của nhân vật.

Một trong những điểm nhấn của vở diễn là việc đưa ngôn ngữ vũ đạo, hình thể và âm nhạc truyền thống với tiếng trống, tiếng kèn vào cấu trúc kịch nói. Trong cách tiếp cận này, vũ đạo không chỉ đóng vai trò minh họa mà trở thành phương tiện kể chuyện, góp phần thể hiện nội tâm nhân vật, chuyển tải những tầng cảm xúc mà lời thoại đôi khi không thể diễn đạt hết. Thông qua ngôn ngữ dàn dựng, đạo diễn hướng tới một hình thức sân khấu vừa gìn giữ tinh thần nghệ thuật cội nguồn, vừa tạo nên diện mạo mới, phù hợp với cảm quan của khán giả trẻ.

Tăng cường giao lưu văn hóa thông qua hợp tác đào tạo nghệ thuật

Bên cạnh những tìm tòi trong sáng tạo nghệ thuật, Vở diễn ''LADY FOX'' còn là cơ hội để giảng viên, sinh viên Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Khoa Nghệ thuật, Đại học Wollongong (Australia) giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương thức biểu diễn khác nhau. Đối với các diễn viên trẻ, quá trình tập luyện không chỉ là hành trình xây dựng nhân vật mà còn là quá trình tìm hiểu, khám phá những giá trị của nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam.

Vở kịch nói “LADY FOX” hướng tới sự kết hợp giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống và ngôn ngữ biểu đạt của kịch nói hiện đại.

Diễn viên Bùi Hoàng Mai- đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô 1 chia sẻ: “Tôi cảm thấy Hồ Nguyệt Cô là một nhân vật rất đặc biệt, càng tìm hiểu càng thấy thương và đồng cảm. Có những phân đoạn tôi thực sự bị cuốn vào cảm xúc của nhân vật, nhất là khi phải thể hiện những giằng xé giữa tình yêu, niềm tin và mất mát. Với tôi ''LADY FOX'' không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ và thử thách bản thân với một cách biểu đạt mới”.

Với diễn viên Sofia Piovesan Ospitia, người đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô 2, việc tham gia dự án là cơ hội khám phá những nét đặc sắc của sân khấu truyền thống Việt Nam.

“Trước khi tham gia dự án này, tôi chưa biết nhiều về sân khấu truyền thống Việt Nam, vì vậy ''LADY FOX'' thực sự là một khám phá tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất ấn tượng với cách cảm xúc được thể hiện qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, ngay cả khi không cần lời thoại. Đôi khi các buổi tập khá thử thách, nhưng tôi thực sự thích thú khi được học hỏi một điều mới mẻ, khác với nền tảng nghệ thuật của mình. Tôi rất háo hức được đưa câu chuyện Việt Nam này lên sân khấu và chia sẻ với khán giả”.

Thông qua quá trình nghiên cứu, tập luyện và biểu diễn, dự án tạo điều kiện để sinh viên hai trường tiếp cận những giá trị văn hóa khác nhau, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực thực hành nghệ thuật trong môi trường hợp tác quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Từ một tích tuồng cổ, ''LADY FOX'' cho thấy tiềm năng khai thác nguồn tài nguyên văn hóa truyền thống trong đào tạo và sáng tạo nghệ thuật đương đại. Việc kế thừa có chọn lọc, kết hợp với những phương thức biểu đạt mới không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu dân tộc mà còn mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, vở diễn gợi mở hướng đi trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật và tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập./.