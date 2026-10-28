Ladophar báo lãi 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III/2026 khi doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hàng tồn kho và các khoản phải thu tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ladophar đạt doanh thu thuần 75 tỷ đồng, tăng 27% so với mức 59 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán tăng từ 38 tỷ đồng lên 49,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30%. Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 26 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 197 triệu đồng, tăng so với mức 132 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 1,3 tỷ đồng lên 2,1 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chiếm 1,5 tỷ đồng, tăng so với mức 1,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng từ 9,6 tỷ đồng lên 12,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 6,5 tỷ đồng xuống 5,4 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ khác 827 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khác đạt 9 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Ladophar báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 14% so với mức 3,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Ladophar đạt doanh thu thuần 204 tỷ đồng, tăng 20% so với mức 170 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 6 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ladophar đặt mục tiêu doanh thu thuần 324,9 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến đạt 10 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu thuần và vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Ladophar đạt 325,3 tỷ đồng, tăng 17,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 270 tỷ đồng, chiếm 83% tổng tài sản. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 184,5 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm và chiếm hơn 56% tổng tài sản.

Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 65,1 tỷ đồng, tăng so đầu năm. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng từ 117,9 tỷ đồng lên 120,9 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi được giữ nguyên ở mức 4,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại cuối quý III đạt 64,4 tỷ đồng, tăng 16,1% so với mức 55,4 tỷ đồng đầu năm. Theo thuyết minh, thành phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất với 28,5 tỷ đồng, tăng từ 26,7 tỷ đồng đầu năm.

Đáng chú ý, giá trị nguyên liệu, vật liệu tăng từ 12 tỷ đồng lên 18,7 tỷ đồng. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cũng tăng mạnh từ 528 triệu đồng lên 3,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hàng hóa giảm xuống 12,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị hàng gửi đi bán tăng từ 218 triệu đồng lên 728 triệu đồng. Hàng đang gửi đơn vị gia công đạt 35 triệu đồng, tăng so với mức 2 triệu đồng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 18,6 tỷ đồng xuống 17,2 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn còn 2 tỷ đồng, giảm so với mức 4,7 tỷ đồng đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, Ladophar ghi nhận 55,2 tỷ đồng giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tới 33 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Ladophar đạt 127 tỷ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 126 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 58,7 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn cũng tăng từ 11 tỷ đồng lên 19,7 tỷ đồng. Trong khi đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 31 tỷ đồng xuống 29 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 197,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối tháng 9 đạt 6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối của kỳ này là 6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/10 cổ phiếu LDP tăng 1,3% lên 7.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 7.100 đơn vị.

Hoạt động kinh doanh của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar tập trung vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh các mặt hàng thuốc trị bệnh cho người. Sản phẩm của công ty đa dạng với hơn 1.000 chủng loại thuốc, gồm thuốc thông thường và thuốc đặc trị. Ladophar nổi tiếng với danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm trà dược Atiso, dược phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc dược liệu, thực phẩm chức năng và các sản phẩm từ dược liệu quý như linh chi, nhân sâm, garcinia.