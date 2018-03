Lacazette tái xuất: Wenger có giải quyết được vấn đề?

Mới đây, CLB Arsenal đã đón tin rất vui về lực lượng khi tiền đạo người Pháp Alexandre Lacazette đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Cựu tiền đạo Lyon đã gặp phải chấn thương đầu gối trong một buổi tập vào tháng 2 và phải nhanh chóng lên bàn mổ. Tuy nhiên anh đã bình phục sớm hơn dự kiến tới… vài tuần. Ở buổi tập gần nhất, chân sút 26 tuổi đã nuốt trọn giáo án cùng đội một tại London Colney.

Alexandre Lacazette nuốt trọn giáo án trong buổi tập cùng đội một mới đây.

Đây rõ ràng là một tin tốt đối với HLV Arsene Wenger trong bối cảnh giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải đang đến gần và CLB thành London vẫn còn mục tiêu phía trước là chiếc cúp Europa League, con đường duy nhất để giành một suất chơi bóng tại cúp C1 năm sau.

Tuy nhiên, dù cho người hâm mộ Arsenal đang hân hoan với sự trở lại của Lacazette thì có một sự thật không thể chối bỏ trong mùa giải năm nay: Giáo sư Wenger đang gặp vấn đề với cách sử dụng tiền đạo người Pháp.

Luôn rời sân vào hiệp hai

Những người yêu mến tiền đạo gốc Caribbean có lẽ cũng đừng nên quá hy vọng vào việc anh sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Pháo thủ ở trận đấu với Stoke City vào cuối tuần này. Bởi lẽ thể trạng hiện tại của Lacazette vốn đã mỏng manh lại còn chưa hồi phục thể lực sau chấn thương. Thậm chí ở thời điểm khỏe mạnh nhất trong mùa giải, anh cũng rất hiếm khi được thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận đấu.

Lacazette luôn bị rút ra nghỉ trong hiệp hai.

Đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều người tự hỏi liệu giữa HLV Wenger và cậu học trò đồng hương đã xảy ra vấn đề gì khi ngay ở thời điểm Lacazette tỏ ra sung sức nhất, anh vẫn bị thay ra trong hiệp hai bởi Olivier Giroud, cầu thủ bây giờ đã đầu quân cho Chelsea.

Có lẽ những lý do về “chuyện hậu trường” có thể gạt bỏ vì HLV người Pháp vốn nổi tiếng với tính cách luôn bảo vệ các học trò trước truyền thông hơn là xoáy vào những rùm beng ngoài sân đấu. Ngoài ra, Giáo sư đã phải theo đuổi Lacazette trong khoảng thời gian dài nên không có lý do gì để ông đối xử phũ với một trong những mục tiêu hàng đầu của mình. Chính vì thế, mọi chuyện có lẽ chỉ nên nhìn từ góc độ chuyên môn.

Thể lực có vấn đề

Trong bài phỏng vấn mới đây trên trang chủ CLB, HLV Wenger đã giải thích cặn kẽ cho quyết định thường xuyên rút tiền đạo người Pháp ra nghỉ trong hiệp hai.

“Chúng tôi luôn có những nhận định chính xác về thể trạng của từng cầu thủ cũng như thời điểm mà họ xuống sức trong trận đấu. Tôi cần phải thừa nhận rằng Lacazette thi đấu ở một vị trí thường xuyên tiêu hao thể lực nhanh nhất trên sân. Những tiền đạo luôn phải di chuyển liên tục để thu hút hậu vệ đối phương và tạo ra khoảng trống. Do vậy vị trí tiền đạo thường được ưu tiên thay người.”

“Ngoài ra, tôi có cảm giác Lacazette luôn phải gồng mình thi đấu quá sức trong khoảng thời gian 20 phút cuối trận. Điều này làm cậu ấy trở nên kém sắc bén hơn bình thường,” HLV Wenger chia sẻ thêm.

Như vậy, có thể khẳng định việc Lacazette không được tin dùng trong suốt trận đấu hoàn toàn bắt nguồn từ lý do chuyên môn. Tuy nhiên có lẽ chưa đủ. Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh Lacazette thở hổn hển sau khi ghi bàn vào lưới AS Roma tại Europa League năm ngoái. Và việc thường xuyên rút một cầu thủ ra sân vì thi đấu quá sức có lẽ không thực sự thuyết phục. Các chuyên gia đòi hỏi một lý do chặt chẽ hơn.

Lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật

Dù NHM Arsenal có yêu mến Lacazette đến đâu đi nữa thì họ cũng nhận ra một sự thật rằng cựu tiền đạo Lyon thường xuyên bị “đói bóng” trong các trận đấu được xếp đá chính mùa này. Một phần vì phong độ kém nơi hàng tiền vệ Arsenal giai đoạn đầu mùa.

Lacazette vẫn chưa thể thực sự hòa nhịp vào lối chơi ở Arsenal.

Tuy nhiên, vai trò của Lacazette cũng trở nên mờ nhạt khá nhiều khi anh phải thường xuyên di chuyển cách xa khung thành đối thủ, khiến cho đội bóng mất đi một tiền đạo mũi nhọn đúng nghĩa. Trên hết, khả năng phối hợp với các đồng đội của cầu thủ người Pháp rõ ràng có vấn đề khi anh vốn được biết chỉ mạnh về khả năng độc lập tác chiến.

Kết lại

Tạm bỏ qua những lý do ngoài chuyên môn như sự tác động của bản hợp đồng kỷ lục Aubameyang hay tâm lý của chính cá nhân Lacazette, việc cần làm nhất của HLV Wenger lúc này là làm thế nào để giúp “sát thủ” người Pháp sớm hòa nhập vào lối chơi chung của Arsenal và tìm lại khả năng săn bàn vốn có sau khoảng thời gian thất vọng vừa qua.

Giáo sư sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để thực hiện kế hoạch hồi sinh Lacazette khi mà Aubameyang không thể thi đấu tại Europa League mùa này. Tiền đạo 26 tuổi gần như chắc suất trong đội hình Pháo thủ với sự vắng mặt của Auba.