Chi bộ thôn Đại Thắng, xã Lạc Thủy ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi đảng viên.

Chú trọng tạo nguồn

Điểm đáng chú ý trong công tác tạo nguồn ở Lạc Thủy là sự quan tâm phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chi bộ Công ty TNHH xây dựng thương mại Xuân Thành hiện có 16 đảng viên, được tổ chức trên cơ sở tập hợp đảng viên của 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, gồm Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Thành, Doanh nghiệp tư nhân Anh Hoàng và Công ty TNHH Thành An. Tháng 10/2026, chi bộ kết nạp đảng viên trẻ Bùi Huy Hoàng, sinh năm 2003. Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, trong quá trình học tập, Hoàng là sinh viên xuất sắc, tích cực tham gia công tác Đoàn và được bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ năm 2024. Tháng 6/2026, sau khi tốt nghiệp, Hoàng về làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu trong công việc, tháng 10/2026, Hoàng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên Bùi Huy Hoàng chia sẻ: “Được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục rèn luyện, trưởng thành. Tôi sẽ nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương”.

Không chỉ trong doanh nghiệp, công tác phát triển Đảng ở khu dân cư cũng được các chi bộ quan tâm. Tại Chi bộ thôn Đại Thắng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khu dân cư 8, 9, 10, hiện có 160 đảng viên. Tháng 10/2026, chi bộ kết nạp đảng viên trẻ Vũ Tấn Hùng, sinh năm 2008, vừa tốt nghiệp THPT. Đáng chú ý, Hùng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Văn Hòe - Bí thư Chi bộ thôn Đại Thắng cho biết: “Chi bộ luôn quan tâm phát hiện những thanh niên có ý thức phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Với những đảng viên trẻ, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Cùng với tạo nguồn từ doanh nghiệp và khu dân cư, Đảng ủy xã Lạc Thủy chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Địa phương đã phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, Trường THPT Lạc Thủy và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại chương trình, đã tổ chức kết nạp 2 đảng viên là học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên tại một số chi bộ vẫn gặp khó khăn về nguồn do một bộ phận thanh niên trong độ tuổi lao động đi học tập, làm việc xa địa phương. Tại các doanh nghiệp nhỏ, lực lượng lao động thường xuyên biến động, gây khó khăn trong công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Một số chi bộ khu dân cư đông đảng viên nhưng thiếu nguồn kế cận trẻ.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội chủ động rà soát, giới thiệu đoàn viên, hội viên tiêu biểu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp năm 2027. Các chi bộ tăng cường phân công đảng viên giúp đỡ, theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Đồng chí Cao Thị Phượng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lạc Thủy cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển đảng viên phải gắn với nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, không chạy theo số lượng. Thời gian tới, Ban Xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể chủ động tạo nguồn từ sớm, mở rộng đối tượng trong thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động tại doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn quy trình kết nạp, kịp thời nắm bắt tư tưởng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong nội bộ”.

Cùng với công tác phát triển đảng viên, Lạc Thủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Ban Xây dựng Đảng tham mưu triển khai thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Công tác cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được quan tâm. Đến nay, địa phương đã chỉnh lý 2.310/2.310 hồ sơ...

Với những giải pháp đồng bộ, từ tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đến củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ứng dụng công nghệ số, Đảng bộ xã Lạc Thủy đang từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua đó, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.