Lạc Sơn khơi thông “dòng chảy” việc làm

Công ty TNHH Nhựa Lạc Sơn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động nông thôn.

Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích hơn 58km2, quy mô dân số trên 27.000 người, trong đó có khoảng 60% dân số ở độ tuổi lao động. Lợi thế về quỹ đất, hạ tầng giao thông kết nối và các chương trình mục tiêu quốc gia được địa phương tích cực phát huy. Đặc biệt, thực hiện định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030, xã chú trọng thu hút đầu tư công nghiệp để tạo ra nhiều việc làm, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp và phục vụ quá trình đô thị hóa.

Trên địa bàn hiện có 50 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh chương trình đào tạo, tuyển dụng lao động. Ngoài lực lượng lao động địa phương, các doanh nghiệp còn thu hút đáng kể lao động đến từ một số xã lân cận. Theo đồng chí Phan Xuân Nguyên - Trưởng Phòng Kinh tế xã, doanh nghiệp, nhà đầu tư được tạo điều kiện thuận lợi để triển khai, thực hiện dự án, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ. Điển hình trong số đó là Công ty TNHH Nhựa Lạc Sơn tạo việc làm cho khoảng 1.000-1.200 lao động; Chi nhánh Lạc Sơn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm tạo việc làm cho 700 lao động...

Thời gian qua, xã thường xuyên phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động, trọng tâm là khu vực xa trung tâm, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các khóa học định hướng sinh kế tập trung vào việc nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với năng lực thực tế và điều kiện kinh tế nông thôn của người dân.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu lao động được chính quyền địa phương đẩy mạnh, nhằm tăng cường kết nối cung - cầu thị trường việc làm ngoài nước. Trong năm 2026, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển vùng dân tộc (Sở Dân tộc và Tôn giáo) và UBND xã phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khuôn khổ chương trình, 185 lao động trong độ tuổi từ 18-40 được tư vấn xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với các ngành nghề đa dạng, như: Chế biến thực phẩm, nông nghiệp, khách sạn, xây dựng cơ khí, điện tử... với mức thu nhập từ 28-40 triệu đồng/tháng, thời hạn hợp đồng từ 3-5 năm, đồng thời được tư vấn chính sách hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai tích cực, trở thành điểm tựa vật chất, tinh thần, tiếp sức hộ nghèo, gia đình chính sách giảm nghèo bền vững. Đến nay, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã đạt 31,5 tỷ đồng, giúp nhiều hộ dân đầu tư sản xuất, chăn nuôi và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã triển khai đa dạng hoạt động trao sinh kế, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình. Công tác đào tạo nghề được quan tâm, gắn với nhu cầu của thị trường lao động và đặc thù địa phương, giúp lao động nông thôn có thêm kỹ năng để tự tạo việc làm hoặc đi làm việc tại các khu công nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Công tác giải quyết việc làm tại chỗ góp phần quan trọng vào sự ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế của địa phương. Bình quân hàng năm, xã tạo việc làm cho 870-900 lao động. Trong 9 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế, hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn xã duy trì ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện hiệu quả, trong đó, thu ngân sách nhà nước ước đạt 55,9 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 473 tỷ đồng; doanh thu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 480 tỷ đồng. Mục tiêu đến cuối năm 2026, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 4,2%.