Lạc lõng đi ngược thị trường - dấu hiệu thoái trào của xe MPV cỡ nhỏ?

Đáng chú ý là một số mẫu xe từng rất được ưa chuộng trên thị trường thậm chí đánh mất gần một nửa doanh số so với cùng giai đoạn của năm ngoái. Đây dường như là dấu hiệu thoái trào của phân khúc MPV đô thị sau khoảng một thập niên bùng nổ.

Hồi phục sau tháng Ngâu

Nếu chỉ tính trong tháng 9, phân khúc MPV cỡ nhỏ ghi nhận những kết quả rất tích cực. Tổng hợp số liệu từ Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, đã có tổng cộng 2.482 chiếc xe MPV cỡ nhỏ bán ra thị trường trong tháng 9/2026, tăng đến 31% so với tháng liền trước. VinFast hiện có hai mẫu xe MPV nhưng đều ở phân khúc cỡ trung nên không hiện diện trong bảng thống kê.

Trong đó, Honda BR-V là mẫu xe sở hữu tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất khi cao hơn đến 71,8% so với tháng trước, đạt sản lượng bán hàng 225 chiếc trong tháng 9, qua đó leo lên vị trí xe có doanh số tốt thứ tư phân khúc.

Hyundai Stargazer tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong tháng 9/2026.

Kia Carens là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai khi vượt lên 33,9%, đạt 363 chiếc, tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Hyundai Stargazer vẫn đứng thứ năm với lượng xe tiêu thụ đạt 200 chiếc, tăng trưởng 30,7% so với tháng liền trước.

Toyota Veloz Cross là mẫu xe duy trì sự ổn định nhất kể từ đầu năm. Trong tháng 9 đã có 602 chiếc Veloz Cross được tiêu thụ trên thị trường, đạt tỷ lệ tăng trưởng 8,7%.

Hai mẫu xe ở phía cuối lần lượt là Suzuki XL7 và Toyota Avanza Premio. Cụ thể, Suzuki XL7 bán được 113 chiếc, tăng 24,2% so với tháng trước. Trong khi đó, Toyota Avanza Premio chỉ đạt 25 chiếc, giảm nhẹ 3,8%.

Đợt tăng trưởng doanh số tháng 9 so với tháng 8 của phân khúc MPV cỡ nhỏ khá tương đồng với tốc độ tăng trưởng chung của toàn thị trường. Hiện tượng này là dễ hiểu khi thị trường vừa thoát khỏi mùa Ngâu (tháng 7 âm lịch). Đây thường là giai đoạn khó khăn nhất hàng năm của thị trường ô tô Việt Nam, lý do bởi nhiều người tiêu dùng e ngại mua sắm phương tiện giao thông trong quãng thời gian này.

MPV cỡ nhỏ sắp hết thời?

Một điểm rất đáng chú ý là khi cộng dồn 9 tháng, lượng xe bán ra thị trường luỹ kế năm 2026 đã bất ngờ quay đầu sụt giảm, trái ngược hoàn toàn với tốc độ tăng trưởng chung của toàn thị trường, bất chấp nỗ lực của một số mẫu xe và đợt tăng tốc chung của tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, chỉ có 27.503 chiếc MPV đô thị được tiêu thụ trên toàn thị trường lũy kế 9 tháng năm 2026, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ sụt giảm khá nhẹ nhàng, nhưng nếu đặt trong bối cảnh toàn thị trường tăng trưởng đến 20,2%, đây lại là một tín hiệu kém tích cực, thậm chí cho thấy sức hấp dẫn của loại hình xe đa dụng này bắt đầu thật sự suy yếu, hoặc có thể đang chịu sức ép cạnh tranh lớn từ một vài dòng sản phẩm khác.

Toyota Veloz Cross duy trì được sức hấp dẫn tốt nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ trong 9 tháng năm 2026 - Ảnh: TMV

Lực kìm hãm sức mua phân khúc chủ yếu do Mitsubishi Xpander. Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia bị sụt giảm doanh số 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn đạt 10.496 chiếc. Lượng xe tiêu thụ bị hụt mất của Xpander lên đến 1.942 chiếc, nhiều hơn tổng lượng xe bán ra của Honda BR-V và Suzuki XL7.

Honda BR-V và Suzuki XL7 cũng bị lao dốc nặng. Số liệu của VAMA cho biết, chỉ có 1.888 chiếc Honda BR-V bán ra thị trường trong 9 tháng năm 2026, sụt giảm đến 34,4% so với cùng kỳ 2025. Trong khi đó, Suzuki XL7 cũng sụt giảm đến 28,4%, chỉ còn đạt 1.321 chiếc.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Stargazer thu về kết quả kinh doanh tích cực với lượng xe bàn giao khách hàng sau 9 tháng đạt 2.597 chiếc, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó vượt mặt Honda BR-V để leo lên vị trí thứ 4 về doanh số trong phân khúc.

Kia Carens cũng ghi nhận tổng mức sản lượng bán hàng 3.536 chiếc, tăng 28,7%. Như vậy, 9 tháng năm 2026 có thể coi là giai đoạn rực rỡ nhất của mẫu xe Hàn Quốc kể từ khi có mặt tại thị trường ô tô Việt Nam. Đầu tháng 10, Thaco Auto đã bổ sung thêm bản mới Carens Clavis vào danh mục sản phẩm, qua đó kỳ vọng mẫu MPV đô thị sẽ tiếp tục tăng tốc giai đoạn cuối năm nay.

Toyota Veloz Cross là "ngôi sao" sáng nhất phân khúc khi đạt tổng sản lượng bán hàng 7.152 chiếc, tăng đến 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó giữ chắc vị trí xe MPV cỡ nhỏ đắt khách thứ 2 trên thị trường.

Nhờ đợt tăng tốc rất tốt luỹ kế 9 tháng, mẫu xe Toyota Veloz Cross đã mở rộng thị phần lên 26% trong phân khúc. Hyundai Stargazer cũng kịp lấy được 9,4% thị phần, Kia Carens sở hữu "miếng bánh" 12,9% thị phần trong khi Suzuki XL7 bị thu hẹp lại chỉ còn 4,8%.

Có thể thấy nhóm xe MPV đã không còn nhiều sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng như trước. Đây là loại hình ô tô cỡ nhỏ đa dụng có các đặc tính phù hợp với gia đình nhỏ và kinh doanh dịch vụ, như khả năng chở được 7 người, động cơ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu hơn, trang bị công nghệ cơ bản để tiết giảm chi phí sở hữu… Tuy nhiên, khi thị trường ô tô phát triển, người tiêu dùng cũng dần dịch chuyển lên các dòng xe cao cấp hơn như MPV cỡ trung hay SUV.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác có thể đã khiến doanh số nhiều mẫu MPV đô thị liên tục suy giảm, điển hình là Mitsubishi Xpander.

Một đặc điểm dễ nhận thấy là các mẫu xe bị sụt giảm doanh số 9 tháng năm 2026 so với cùng kỳ 2025, cụ thể là Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7, đều là những mẫu xe từng rất được nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận chuyển, taxi công nghệ ưa chuộng.

Tuy nhiên, từ khi VinFast Limo Green bán ra thị trường, lợi thế về giá rẻ, kích thước lớn, chi phí đăng ký và sử dụng thấp nhờ được miễn lệ phí trước bạ và miễn phí sạc, đã giúp mẫu xe điện thương hiệu Việt liên tiếp bùng nổ doanh số. Chính VinFast Limo Green đã lấy đi phần lớn khách hàng kinh doanh dịch vụ của Xpander và XL7.