Lạc lối ở Ô Trấn - thủy trấn cổ kính đầy mê hoặc
Sau cơn mưa, Ô Trấn - thủy trấn cổ kính hơn 1.300 năm tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc như trút bỏ vẻ rực rỡ, sống động và nhộn nhịp của những ngày nắng, để lộ ra cốt cách chân thực nhất của một thị trấn sông nước vùng Giang Nam. Những lúc ấy, thị trấn cổ tựa như một bức tranh thủy mặc đang dần dần mở ra, đắm mình trong một bầu không khí đầy chất thơ, vừa tinh tế lại vừa sâu lắng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/lac-loi-o-o-tran-thuy-tran-co-kinh-day-me-hoac-post1402887.html