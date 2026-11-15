Lạc lối ở Ô Trấn - thủy trấn cổ kính đầy mê hoặc

Dòng sông tĩnh lặng tựa như dải ngọc bích, uốn lượn mềm mại xuyên qua thị trấn cổ.

Những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính được phủ đầy hoa cỏ trở thành đặc trưng riêng biệt của vùng đất Giang Nam.

Nhịp sống tại Ô Trấn bỗng chậm lại vào những ngày mưa.

Khung cảnh mờ ảo, vừa tinh tế lại vừa sâu lắng sau cơn mưa tại Ô Trấn.

Vào những ngày mưa, nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp thoát tục đầy mê hoặc.

Những chiếc thuyền mái đen thong dong lướt trên mặt nước, đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh mờ ảo của thị trấn sông nước nghìn năm tuổi.

Rất đông du khách đến thăm quan, tìm hiểu kiến trúc cổ kính tại Ô Trấn.

Nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống check-in tại Ô Trấn.

Mặc dù bước sang tháng 11, thời tiết tại Ô Trấn mưa nhiều, nhưng hằng ngày vẫn có hàng nghìn du khách đến thăm quan, thưởng ngoạn khu cảnh nên thơ tại đây.

Du khách thích thú check-in dưới khung cảnh mờ ảo, nên thơ tại thị trấn cổ hơn nghìn năm tuổi.

Du khách khám phá những ngôi nhà cổ tại Ô Trấn.