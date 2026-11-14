Lạc lối giữa thiên đường gấu trúc ở Thành Đô, Trung Quốc

Chiếc xe bus mang hình ảnh gấu trúc, phía sau là một chú gấu trúc đang leo trèo trên toà nhà mang biểu tượng của Thành Đô

Hình ảnh loài vật biểu tượng của Trung Quốc hiện diện khắp phố phường, từ những điểm tham quan, cửa hàng lưu niệm đến các gánh hàng rong, tạo nên sức hút riêng cho đô thị này.

Nơi đây là quê hương của loài gấu trúc và cũng là điểm đến du lịch thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi năm.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhịp sống thư thái, nền văn hóa lâu đời và những chú gấu trúc đáng yêu đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho thành phố này.

Một trong những điều thú vị khi dạo bước trên những con phố ở Thành Đô là hình ảnh gấu trúc xuất hiện gần như ở khắp mọi nơi.

Những món quà lưu niệm đáng yêu từ gấu trúc

Không chỉ là biểu tượng du lịch, loài vật đáng yêu này đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa và bản sắc của thành phố. Từ những bức tượng gấu trúc khổng lồ, các tác phẩm nghệ thuật đường phố cho đến biển hiệu cửa hàng, tranh tường và những vật trang trí bên đường, tất cả đều mang đậm dấu ấn của “quốc bảo” Trung Quốc.

Đặc biệt, tại các khu phố du lịch và tuyến phố mua sắm, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt cửa hàng bày bán các sản phẩm mang hình ảnh gấu trúc. Những chú gấu trúc bông với đủ kích cỡ, từ nhỏ xinh có thể đặt trong lòng bàn tay đến những con thú nhồi bông khổng lồ, được xếp kín trên các kệ hàng.

Bên cạnh đó là vô số món đồ lưu niệm như móc khóa, túi xách, áo phông, mũ, cốc uống nước, ốp điện thoại, đồ trang trí và các sản phẩm thủ công mang hình dáng hoặc họa tiết gấu trúc.

Sự phong phú về kiểu dáng, màu sắc khiến các cửa hàng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ và du khách yêu thích loài động vật này.

Một cửa hàng gấu trúc thoải mái lựa chọn cho du khách

Trên đường phố, những chiếc xe đẩy, quầy hàng rong bày bán đủ loại gấu trúc nhồi bông.

Dọc hai bên đường ở các khu phố đông khách du lịch, những người bán hàng rong xếp ngay ngắn hàng trăm chú gấu trúc với đủ kích cỡ, kiểu dáng và biểu cảm ngộ nghĩnh.

Có những chú gấu trúc nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay, có những con cỡ lớn được xếp thành từng chồng, nổi bật với hai màu đen trắng đặc trưng.

Hình ảnh những chú gấu trúc đáng yêu

Không khí trên phố càng trở nên sinh động khi nhiều cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng cũng lựa chọn gấu trúc làm hình ảnh nhận diện. Những góc phố tưởng chừng bình thường cũng trở nên nổi bật nhờ sự hiện diện của biểu tượng đen trắng thân thuộc.

Điều đó thể hiện niềm tự hào của người dân địa phương, tình yêu đối với thiên nhiên và ý thức gìn giữ một loài động vật quý hiếm.

Với du khách, chỉ cần dạo quanh những con phố ấy, ngắm nhìn những chú gấu trúc hiện diện trong từng cửa hàng, góc phố, cũng đủ cảm nhận được nét đặc trưng rất riêng của Thành Đô.

Giữa dòng người qua lại tấp nập, sắc đen trắng của gấu trúc trong những món đồ lưu niệm tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa đáng yêu. Hình ảnh gấu trúc cũng trở thành một nét đặc biệt thú vị trong bức tranh du lịch Thành Đô.

Với biểu tượng gấu trúc đáng yêu, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực đặc sắc, Thành Đô đã trở thành điểm đến hấp dẫn của của nhiều du khách khi đến du lịch Trung Quốc.